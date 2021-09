Da piccolo sembrava timido, oggi è un animale da palco: ecco chi è

Il bambino in foto dallo sguardo timido è diventato col crescere uno degli showman più famosi dell’intero panorama televisivo

Il ragazzino immortalato nello scatto in bianco e nero è stato in grado di conquistare il pubblico italiano grazie alla sua immensa simpatia abbinata ad una grande dose di disinvoltura.

Nel fermoimmagine lo vediamo avvolto da una certa timidezza, nonostante il suo carattere sia estremamente estroverso come tutti i suoi fans sanno benissimo. Non appena sale sul palcoscenico, il personaggio in questione riesce sempre a strappare agli spettatori grandi risate, motivo per cui è ritenuto uno degli showman più celebri del nostro Paese.

Chi è il bimbo timido della fotografia?

Nell’articolo di oggi facciamo riferimento a Rosario Fiorello, classe 1960 nato a Catania con il desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo fin da giovanissimo. Con grande impegno e dedizione è riuscito a coronare il suo sogno nel cassetto, nonostante ci siano stati alcuni periodi bui nel corso della sua vita.

Uno di questi è quello relativo all’assunzione di droga quando era ancora un ragazzo. È stato proprio il comico a confessare di aver avuto questa debolezza, ma per fortuna è riuscito a venirne fuori grazie alla sua forza di volontà ma anche per merito del padre, il quale gli ha fatto comprendere quanto fosse sbagliato e nocivo per la sua salute.

Oltre a questo Fiorello ha affermato che con queste parole si è voluto togliere questo peso interiore, rendendo pubblico il periodo delicato e sentendosi in tal modo molto meglio con sé stesso.

Rosario Fiorello, il re degli showman

Nel 1996 Rosario ha conosciuto la donna che sette anni più tardi è diventata sua moglie. Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Susanna Biondo, insieme alla quale ha dato alla luce la piccola Angelica.

Il fortissimo showman siculo potrebbe salire sul palcoscenico del Teatro dell’Ariston anche nella prossima edizione, visto che alla guida ci sarà ancora una volta il suo caro amico Amadeus. Mentre quest’ultimo è stato confermato dai vertici della Rai, per quel che riguarda Fiorello per il momento non è arrivata nessuna ufficialità.