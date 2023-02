Ecco chi è il miglior allenatore migliore della Serie A, lo dicono i numeri

Finalmente, i numeri della Serie A ci dicono con estrema precisione quale sia il migliore allenatore del nostro campionato.

La Serie A è uno dei campionati più competitivi al mondo, e gli allenatori del nostro campionato devono essere altamente qualificati e preparati per affrontare tutte le sfide stagionali.

Secondo gli ultimi numeri del campionato italiano, finalmente dopo tantissimo tempo, sappiamo chi è il migliore allenatore in circolazione. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è il miglior allenatore della Serie A



Stefano Pioli ha vinto la Panchina d’oro. L’allenatore rossonero, infatti, è stato premiato dai voti dei colleghi per la stagione 2021-22, culminata con la vittoria dello scudetto che in casa rossonera mancava da 11 anni. Pioli ha conquistato 33 voti su 46, precedendo in classifica l’ex allenatore della Salernitana Davide Nicola e il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

“Sono emozionato quando rivedo quello che abbiamo fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora. Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, col mio staff e soprattutto coi miei giocatori perché ho sempre pensato, come quest’anno, che alleno un gruppo speciale“, ha commentato il mister.

Pioli succede nell’albo d’Oro ad Antonio Conte (Inter 2020-21) e andando a ritroso Gasperini (per due stagioni), Allegri (idem) e Sarri (col Napoli). “È una soddisfazione che mi dà emozioni, credo meritata, la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me e ai tifosi del Milan: l’anno scorso era facile essere tifosi del Milan, quest’anno meno ma ci sono stati vicini in maniera speciale. Senza compattezza e unione sarebbe stato difficile vincere. Obiettivi? A me piacerebbe vincere un’altra panchina d’oro ma capisco che bisogna vincere ancora… Vogliamo rigiocare in Champions l’anno prossimo, abbiamo un turno da passare, di tempo ce n’è per fare bene“, ha concluso Pioli.

La storia di Stefano Pioli

Dopo aver giocato per diverse squadre italiane, Pioli ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1999 con il Piacenza. Da allora, ha allenato diverse squadre di Serie A, guadagnando un rispetto e una reputazione notevoli nel mondo del calcio.

Nel 2019, Pioli è stato chiamato ad allenare il Milan e l’inizio non è stato proprio dei migliori. Tuttavia, dopo aver lavorato sodo per costruire una squadra forte, il tecnico è riuscito a portare il club a vincere una serie di partite importanti, a qualificarsi per la Champions League e ad ottenere lo scudetto nella scorsa annata. La sua guida è stata fondamentale per la rinascita del club rossonero.