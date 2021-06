Uomo ucciso a coltellate in casa a Roma. Grave il figlio di 18 anni

L’allarme è stato dato da alcune persone che hanno visto i due corpi stesi per terra dall’esterno. La vittima è un uomo di 53 anni mentre il ragazzo ha 18 anni

Marco Svezia, un uomo di 53 anni, è stato trovato morto in casa. Quando sono intervenuti gli agenti, dopo la segnalazione di alcuni passanti, hanno trovato il corpo senza vita steso nel corridoio.

Il figlio 18enne, da quanto si apprende, sarebbe stato trovato nel bagno, in stato di semi incoscienza con il coltello in mano. Il ragazzo, che ha provato a togliersi la vita, è stato trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso per le gravi ferite riportate. Arrestato per omicidio volontario, ora è piantonato in ospedale dalla Polizia.

La vittima era il portiere del palazzo dove lavorava da almeno trent’anni. “Abbiamo sentito gridare ma non ci siamo preoccupati, litigavano spesso”, queste le parole di un testimone.

Il ragazzo, figlio di genitori separati, era un tossicodipendente che frequentava una comunità. Dopo aver appreso la notizia, sul luogo è arrivato il fratello di Marco Svezia che si è accasciato a terra scoppiando in lacrime.

Chi conosce la famiglia, in queste ore sta raccontando della situazione triste e dolorosa. I familiari più volte avevano denunciato il giovane. I testimoni parlano di liti furibonde e continue richiese di denaro da parte del ragazzo che usciva sempre di casa per andare a consumare droghe con gli amici.

Ancora non si conosce la causa scatenante dell’ultimo litigio finito in tragedia. La Polizia del reparto Volanti e del commissariato Sant’Ippolito stanno indagando sull’accaduto.