Arredare la tua casa per Natale come vedi nelle serie USA ma a costo zero: con queste idee sarai invidiatissimo

Natale si avvicina e con esso la voglia di arredare casa con alberi, festoni, pupazzi, presepi… Vediamo come farlo in grande.

Il Natale è alle porte e, come ogni anno, la voglia di festa e di decorare casa aumenta sempre di più. Se sei un appassionato delle serie tv americane, saprai benissimo che le case delle fiction sono decorate in modo spettacolare e molto spesso si tratta di allestimenti fai-da-te.

Decorare casa per Natale senza spendere troppo non sarà difficile se seguirai queste idee per ottenere un look natalizio per l’esterno della tua abitazione. Ci sono molti progetti fai-da-te per decorare la casa in modo creativo e super economico.

Come decorare casa per Natale in grande stile

Decorare il prato non deve essere complicato. Con pochi oggetti che puoi trovare a casa, puoi creare delle splendide decorazioni natalizie. Ad esempio, con dei tronchi si possono creare delle renne o dei pupazzi di neve, oppure delle zucche di Halloween per creare dei simpatici pupazzi di neve. Inoltre, espedienti come luci colorate, dell’edera e delle decorazioni in feltro risulteranno particolarmente d’effetto.

Decorazioni per la porta di casa

La porta di casa è una parte importante della tua abitazione, quindi decorarla per Natale è essenziale per dare una buona “prima impressione”. Si può impiegare qualunque tipo di oggetto: puoi creare una ghirlanda con rami e decorazioni in feltro, oppure puoi creare un pannello con colori natalizi perché si adatta a tutti i gusti. Ad ogni modo, la posizione delle decorazioni è importante, così come sapere dove mettere le luci!

Decorazioni per la veranda di casa

La veranda è il luogo ideale per creare un’atmosfera natalizia e accogliente. Si possono decorare i vasi delle piante, posizionare le luci intorno al giardino e il gioco è fatto.

Decorazioni natalizie fai-da-te

Creare decorazioni natalizie fai-da-te è la soluzione migliore se si desidera risparmiare. Ad esempio, i rotoli di carta igienica possono essere utilizzati per creare delle palline di Natale, così come i pirottini per i dolci per creare dei fiocchi di neve. Inoltre, la carta velina potrebbe diventare la protagonista degli addobbi per l’albero di Natale. In alternativa puoi creare delle raccolte con le tue ricette di Natale preferite e il gioco è fatto. Anche in mancanza di risorse economiche, si può decorare la casa in modo fantasioso e originale. Con un po’ di creatività, le decorazioni natalizie fai-da-te renderanno la tua casa accogliente e piena di magia!