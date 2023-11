Indovina il libro: il protagonista è uno dei detective più famosi della storia (e ama il buon cibo)

Indovina il libro: se sei un lettore appassionato questa sfida ti farà divertire tantissimo riuscirai a capire di chi parliamo?

Quanti libri ci sono al mondo? Non sappiamo se qualcuno di voi si è mai posto questa domanda, ma a noi è capitato qualche volte. Di libri ce ne sono tantissimi, cosi tanti che anche il lettore migliore del mondo non riuscirebbe a leggerli tutti. Ogni giorno, per esempio, arrivano nuovi libri che varrà la pena leggere.

Soprattutto oggi, la letteratura ha ritrovato nuova linfa anche attraverso il parlare di libri sui social: TikTok è pieno di ragazzi giovanissimi che amano condividere le loro letture ed esprimere un parete su quello che leggono. I lettori social sono talmente tanti che si creata una vera e propria community di lettori. Persone che si scambiano consigli su cosa leggere e quando farlo, e danno vita a vere e proprie challenge di lettura. Un modo come un altro per diffondere cultura, per condividere una passione e perché no, scoprire nuovi autori. C’è chi ama la narrativa contemporanea e chi invece riscopre la bellezza del giallo. Molti oggi si ritrovano a scoprire le opere di autori che sono considerati vecchi, ma che possono portare nuova linfa ad un genere.

Indovina il libro: ecco qualche indizio

Se sei un lettore vero ed appassionato conosci sicuramente certi grandi nomi. Come ben sai però, i libri sono tanti e il tempo è poco. E allora, ti proponiamo uno sfida che mettere alla prova la tua conoscenza della letteratura. Nella foto in evidenza, c’è l’immagine di un famosissimo protagonista di romanzi gialli, che ha appassionato milioni di lettori. Tu dovrai indovinare di chi si tratta attraverso gli indizi che stiamo per darti.

Indizio numero uno: dove c’è lui purtroppo muore sempre qualcuno, ma no, non è la signora in giallo.

Indizio numero due: è francese ed ha il nome di un Dio greco, ma non gli somiglia affatto

Indizio numero tre: ha i baffi. Hai capito di chi parliamo? Se nella tua mente si è palesata qualche idea, puoi decidere di rispondere alla domanda e provare ad indovinare chi sia il protagonista di cui stiamo parlando.

Se ti piacciono gli uomini di una volta, non puoi non conoscerlo. Ora basta, abbiamo già detto troppo: ecco di chi si tratta. Nell’immagine è ritratto Herculè Poirot, detective nato dalla penna di Agatha Christie. Avevi indovinato? Se la tua risposta è no, è il momento di scoprire le sue avventure.