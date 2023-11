Con il metodo 20/10 pulisci tutta la casa in pochi minuti e non ti stanchi

La tua casa è un disastro ma sei già stanco al solo pensiero di cominciare a sistemare tutto? Usa questo metodo rivoluzionario: il 20/10 e vedrai che differenza!

Il tempo che abbiamo solitamente a disposizione per pulire e rassettare la casa è poco, quando ritorniamo a casa la sera dopo una giornata di lavoro, l’ultima cosa che ci vien in mente è metterci a pulire! Magari mettiamo un po’ in ordine, carichiamo la lavatrice o ritiriamo i panni stessi, puliamo il bagno insomma il minimo indispensabile per lasciare un po’ di tempo al riposo. Ma le incombenze si accumulano così lavare e ritirare il bucato ma lasciarlo in giro, lavare i piatti ma non pulire il frigo è solo un piccola parte di quello che poi dovremmo fare il fine settimana.

In questo modo però passeremo il weekend a pulire e riordinare tutto in una volta senza poterci riposare e facendo una fatica enorme. Ma come possiamo fare per ottimizzare il tempo e il riordino e la pulizia della casa senza affaticarci troppo fisicamente e mentalmente? Qualcuno ha studiato nei particolari un metodo che ci farà rientrare a casa con il sorriso sulle labbra perché sappiamo che tutto è in ordine e pulito e che il prossimo fine settimana possiamo passarlo in profondo relax in casa oppure fuori senza sentirci in colpa.

Il metodo 20/10 cos’è e come applicarlo per pulire e riordinare la nostra casa.

Questo metodo è stato creato da Rachel Hoffman per aiutare proprio chi non riesce ad organizzarsi per le pulizie e il riordino della casa durante la settimana ma non vuole comunque vivere nel disordine e non sa da che parte iniziare per ottimizzare il tempo e la fatica. La principale regola del 20/10 è non pulire mai tutto in una volta ma fare delle sessioni brevi a seconda delle tue disponibilità; dividere i compiti in periodi alterni, in questo modo sarà più facile la gestione della casa.

Non bisogna, innanzitutto farsi prendere dal panico se la casa è un disastro completo ma concentrarsi su quello che possiamo fare in quel momento e dedicarsi solo a quello: per esempio sistemare la roba lavata nell’armadio e non farsi distrarre da tutto il resto. La Hoffman ci spiega che è necessario impostare un timer di 20 minuti e in quel tempo preciso svolgere un solo compito concentrandoci e cercando di essere il più efficienti possibile senza distrazioni.

A questo punto ci prendiamo una pausa di 10 minuti esatti impegnandoci in una cosa che ci piace: bere un caffè o una tisana, mangiare qualcosa, insomma una pausa che ci permetterà di riprendere il lavoro con energia e senza stress. Alterniamo, per il tempo che abbiamo stabilito, 20 minuti di lavoro a 10 di pausa. Il risultato sarà fantastico, la casa sarà sempre in ordine e pulita e quando torneremo a casa la sera potremmo metterci sul divano senza sensi di colpa e goderci il meritato risposo.