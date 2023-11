Shopping scontato tutto l’anno con la Tax free: chi ne ha diritto e le regole da seguire

Adesso avrai la possibilità di fare lo shopping scontato tutto l’anno con la Tax Free. Scopriamo chi ne ha diritto e le regole da seguire.

Tutti gli amanti dello shopping adesso potranno esultare con la Tax Free. Infatti grazie a questa regola tutti coloro che ne hanno diritto potranno acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati tutto l’anno. Oggi vedremo chi potrà averne diritto e quali saranno le regole da seguire.

L’Italia sta pensando come attrarre consumatori stranieri dall’estero ed è per questo che è pronta a lanciare la cosiddetta “Tax free shopping” che potrebbe essere inserita nella legge di Bilancio 2024. Questa iniziativa permette ai turisti extracomunitari di fare shopping in Italia senza pagare l’IVA. Sono diverse le novità introdotte con questa nuova legge, che in realtà già esiste in Italia ma è stata solamente rivisitata.

Il nuovo emendamento ridurrà il limite di spesa per beneficiarne da 154,94 euro a 70 euro. Questo è un passo volto a incentivare il turismo e i consumi dei cittadini extracomunitari, offrendo loro sconti pari all’aliquota IVA sugli acquisti personali. Questa riforma si applicherà solamente agli acquisti per uso personale e che rientrano nel bagaglio personale o familiare. L’Italia con questa mossa punta anche ad armonizzare con gli altri paesi dell’Ue che hanno limiti simili. Andiamo quindi a scoprire cosa bisogna sapere a riguardo.

Shopping sempre scontato con la Tax Free: in cosa consiste l’agevolazione per i turisti extracomunitari

L’Italia quindi punta ad incentivare lo shopping dei turisti extracomunitari durante il loro soggiorno nella penisola. A presentare la riforma Tax Free ci ha pensato il Ministro del Turismo Santanché. Secondo le stime del ministro grazie alla misura ci dovrebbe essere un aumento degli introiti pari a 119 milioni di euro l’anno.

Tali dati si baserebbero sulle stime della Banca d’Italia per il 2019, secondo il quale i turisti hanno speso 7,6 miliardi di euro in Italia per lo shopping, di cui 3,1 miliardi erano spese di cittadini extracomunitari che possono beneficiare della Tax free shopping. La misura in questione potrebbe anche incoraggiare ulteriori spese a favore dei prodotti “Made in Italy”. In questa maniera sarà possibile attirare più turisti che preferiranno l’Italia ad altri paesi.

Secondo la nuova riforma con la Tax Free i turisti extracomunitari potranno fare acquisti presso negozi convenzionati che espongono il logo “Tax free shopping”. Al loro interno avranno modo di ricevere un rimborso fiscale chiamato “Tax Refund” al momento dell’acquisto. In questo modo sarà possibile richiedere a loro volta il rimborso fiscale presso le agenzie autorizzate. Inoltre questa agevolazione non verrà riconosciuta al momento dell’acquisto, ma dovrà essere richiesta tramite una procedura successiva.