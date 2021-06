Tragico incidente auto-moto a Ventimiglia, l’impatto devastante ha provocato un rogo che ha distrutto i due mezzi. Morta una giovane donna.

E’ stato devastante l’impatto tra una moto e un’auto avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, a Ventimiglia, in corso Marconi. L’incidente ha provocato un rogo che ha distrutto i tre mezzi coinvolti, letteralmente avvolti dalle fiamme.

Ancora incerta la dinamica dell’incidente, ma secondo alcune ricostruzioni sembrerebbe che l’auto, una Volkswagen Polo, abbia svoltato improvvisamente, forse a causa di un malore dell’automobilista. L’auto sarebbe finita nella corsia di marcia opposta, travolgendo lo scooter TMax che stava transitando proprio in quel momento, per poi schiantarsi su un’altra vettura parcheggiata.

L’impatto estremamente violento ha completamente schiacciato la moto tra le due automobili, provocando la morte della giovane donna a bordo dello scooter. Sul posto sono accorse diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo e i Carabinieri che accerteranno le responsabilità dell’incidente.

La vittima del gravissimo incidente si chiamava Luana Tamburrini e aveva 36 anni, una giovane mamma che ieri mattina si trovava proprio in corso Marconi.

Viaggiava come passeggero a bordo di un TMax insieme a un poliziotto, anche lui coinvolto nell’impatto, portato via in elicottero e ora ricoverato in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure. Dopo l’impatto, i soccorritori sono riusciti ad estrarre la giovane donna dal veicolo in fiamme, che è poi morta in ambulanza a causa delle gravissime lesioni.

L’automobilista a bordo della Volkswagen Polo invece, un anziano uomo di 80 anni, sembra abbia riportato delle ferite non gravi. Grande il cordoglio nella città ligure per la perdita della giovane mamma.