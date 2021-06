Elettra Lamborghini da urlo su Instagram: la nota ereditiera ha postato alcuni contenuti tra le stories in cui indossa una canotta super sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Instagram è un posto meraviglioso: sul noto social network anche i vip interagiscono con i propri followers e pubblicano contenuti incredibili. C’è chi delizia la platea con scatti prorompenti, c’è chi condivide tutto quello che fa nell’arco della giornata, c’è chi usa il servizio di rete sociale solo per fornire aggiornamenti su aspetti lavorativi ai fans. Elettra Lamborghini si colloca sicuramente nella seconda categoria: la nota ereditiera pubblica tutto quello che c’è da pubblicare sul web.

La nativa di Bologna vanta un appellativo da brividi: è infatti chiamata ‘La regina del Twerking’. La classe 1994 è una delle migliori interpreti di questo ballo sexy in cui si muovono i glutei con sensualità e veemenza. La Lamborghini, in ogni modo, ha pubblicato tra le stories anche alcuni filmati in cui è al maneggio e indossa una canotta estremamente striminzita.

Elettra Lamborghini, canotta da sogno: che bombe

Elettra, tra le tante passioni che nutre, ha sicuramente quella per i cavalli. La 26enne va spesso al maneggio: questa volta ci è andata indossando una canotta striminzita e dotata di una scollatura generosa.

Elettra è dotata di un’esplosività fuori dal comune. La classe 1994, con le sue stories da infarto, ha sicuramente fatto girare la testa ai suoi followers. Da qualche giorno, la nota ereditiera sta ascoltando e cantando il ritornello di una sigla di cartoni amatissimi nei primi anni duemila: i Digimon.

–> Leggi anche Barbara D’Urso esplosiva, calze seducenti e tacchi vertiginosi: che gambe – FOTO

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci, outfit provocante con aperture da sogno: stacco di coscia imperioso

La Lamborghini è al settimo cielo: la ragazza ha pubblicato pochi giorni fa il suo nuovo singolo ‘Pistolero’. Nella mente dell’emiliana c’è sicuramente l’idea di trasformala in una hit estiva. Il video della canzone è pazzesco: la nativa di Bologna mostra con facilità disarmante il suo mostruoso didietro. Il videoclip ha raccolto subito le prime posizioni in classifica delle tendenze.