New Jersey, tragedia in casa che ha scosso gli Usa. Un bambino di tre anni cade dalla finestra e viene sbranato dai cani di famiglia.

Mercoledì sera nel New Jersey, negli Stati Uniti, un bambino di tre anni è caduto dalla finestra della sua casa, precipitando nel giardino per poi essere ucciso dai cani di famiglia, che lo hanno sbranato.

La tragedia, che ha scosso tutti gli Stati Uniti, è stata raccontata da varie emittenti locali, come la CBS.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, il bambino si sarebbe affacciato alla finestra, sfondando una zanzariera e cadendo nel giardino, delimitato da una staccionata, in cui si trovavano i due pitbull della famiglia. I cani, a quel punto, lo hanno sbranato.

Il piccolo è stato poi soccorso e portato d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato niente da fare. E’ morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

New Jersey, bimbo sbranato dai cani. La vicina: “quei cani erano davvero pericolosi”

Una vicina di casa della famiglia del piccolo, è stata la prima ad accorgersi di quello che era successo, e ha dato subito l’allarme chiamando l’ambulanza e la polizia.

Ai cronisti della CBS, dai quali è stata intervistata, ha raccontato lo stato non idoneo in cui erano tenuti i cani in questione, spiegando:” Quei cani erano davvero pericolosi”.

Il sopralluogo sul posto, infatti, ha svelato un contesto decisamente degradato: nell’area in cui venivano tenuti i cani c’erano escrementi e sporcizia ovunque, con attrezzi accatastati e calcinacci. Anche la casa della famiglia dove viveva il bimbo è apparsa fatiscente e non adatta.

I due cani sono stati sequestrati dalla polizia, che però non ha ancora arrestato né indagato nessuno.