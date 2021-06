Primo weekend in zona bianca, movida a numero chiuso nelle piazze

Primo weekend in zona bianca. Per evitare affollamenti, a Roma e nel Lazio le piazze della movida saranno a numero chiuso.

Abolito il coprifuoco, come sono aboliti i limiti di orario per locali e ristoranti.

Questo per il Lazio sarà il primo fine settimana in zona bianca e le uniche regole da rispettare saranno i protocolli anti Covid per le attività commerciali, l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto e il divieto di assembramento.

Per evitare affollamenti nelle piazze della movida di Roma, la questura ha messo a punto un piano per arginare la movida romana.

Il piano scatterà già a partire da questa sera e prevede accessi contingentati nei luoghi ‘caldi’ delle notti romane.

Secondo quanto si è appreso, ci saranno varchi di accesso in piazza Campo de Fiori e nella via pedonale del Pigneto. A Monti, invece, sarà transennata l’area degli scalini attorno alla fontana della piazza. Domani e domenica previsto il contingentamento degli accessi anche a piazza di Spagna e a Fontana di Trevi.

I varchi di accesso saranno controllati da polizia locale, forze di polizia e protezione civile. Tra le piazze interessate Campo de’ Fiori dove lo scorso weekend si registrarono disordini per un maxi assembramento. Sotto la lente anche le zone di San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e il litorale.

Primo weekend in zona bianca, l’obiettivo del questore di Roma è evitare di ripetere quanto accaduto la scorsa settimana

L’obiettivo del questore di Roma è quello di evitare quanto accaduto nello scorso fine settimana: a Campo de’ Fiori, per esempio, la polizia è dovuta intervenire con cariche di alleggerimento per rispondere al lancio di oggetti e bottiglie mentre gli agenti cercavano di far defluire le troppe persone arrivate in piazza.

Si sono registrati problemi anche a San Lorenzo e a Trastevere per i troppi ragazzi scesi in piazza per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei.

Il piano sicurezza per il weekend infatti, prevede per domani e domenica il contingentamento degli accessi a Fontana di Trevi e piazza di Spagna anche in vista della partita di domenica pomeriggio dell’Italia contro il Galles.