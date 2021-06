Filippo Bisciglia e il post su Instagram che fa preoccupare

Una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Filippo Bisciglia fa preoccupare i fan.

Nelle scorse ore Filippo Bisciglia, conduttore televisivo Mediaset, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae lui da piccolo insieme ai suoi genitori. Nella descrizione dell’immagine compare una triste realtà, Filippo annuncia che il padre sta avendo dei problemi.

Pur facendo un annuncio pubblico, è intaccando la privacy che ha sempre mantenuto in passato, Filippo decide di non comunicare al web le cause o i dettagli dei problemi del padre. Il suo è solo un gesto d’amore nei confronti del genitore che a sua volta lo ha sempre sostenuto appoggiandolo in ogni decisione.

La dedica social del conduttore a suo padre

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa – scrive Filippo -. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente”.

A pochi giorni dall’inizio del programma storicamente condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island, l’uomo rende pubblico il suo attuale stato d’animo e le sue preoccupazioni. Il conduttore infatti non ha mai nascosto il rapporto solido che ha da sempre con la sua famiglia.

Anche nel corso di Amici Speciali, a cui Filippo ha partecipato come concorrente, il conduttore aveva confessato in lacrime negli studi della De Filippi la lotta di sua madre contro il tumore. Ha sottolineato anche la vicinanza che ha contraddistinto il loro rapporto, affrontando tutti i problemi e le difficoltà insieme.

In alcune interviste, Filippo Bisciglia aveva confessato di essere legatissimo a mamma Elisabetta e papà Piero, che gli sono stati accanto durante un periodo difficile legato alla sua infanzia. In giovane età Filippo è stato colpito dal morbo di Perthes, una patologia che colpisce le articolazioni dell’anca.

A dimostrazione del suo amore per il padre Filippo ha dedicato all’uomo uno dei suoi tatuaggi, una frase che recita: “Nessuno ti ha dato l’esempio, tu per me sarai il migliore. Grazie papà”.