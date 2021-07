Eros Ramazzotti, la difficile operazione chirurgica: “Sarà una notte tosta”

Eros Ramazzotti è uno di quei cantanti di cui non ti stanchi di intonare i suoi brani a squarciagola. Purtroppo però ha dovuto patire un difficile calvario che l’ha condotto fino ad un intervento chirurgico.

Eros Ramazzotti è sicuramente uno degli interpreti più amati e di successo dell’intero panorama musicale. Le sue canzoni più famose come ‘Aurora’, ‘Più bella cosa non c’è’ e tante altre hanno fatto da colonna sonora a moltissime storie d’amore. Della sua carriera il pubblico conosce ogni dettaglio, non facendosi sfuggire nessun particolare, mentre della sua vita privata tutti ricorderanno il bellissimo matrimonio con Michelle Hunziker, poi naufragato. L’ultima sua relazione invece è stata con Marica Pellegrinelli, quest’ultima finita con una improvvisa rottura.

C’è però un retroscena del suo passato che gli ha causato molto dolore, tanto da dorsi sottoporre ad un intervento chirurgico. Ma entriamo di più nel dettaglio.

Eros Ramazzotti, il problema di salute

Eros Ramazzotti è un’icona nel mondo dello spettacolo e il 57enne rimane nell’immaginario collettivo come l’affascinante brizzolato. Ultimamente è al centro delle cronache rosa per un presunto flirt con una ragazza di 30 anni più giovane. I due infatti sono stati beccati insieme a Mykonos, dove l’interprete affitta una villa per le vacanze. Successivamente però il tutto è stato prontamente smentito da entrambe le parti, sostenendo di essere solamente amici.

Ritornando però al passato dell’ex di Michelle Hunziker, per lui non è stato tutto in discesa. Infatti qualche tempo fa ha dovuto sottoporsi da una delicata operazione, che gli ha stravolto per un po’ la vita.

“Sarà una notte tosta ma non mollo”

E’ stato lo stesso cantante ad annunciare sui social ai followers di aver un problema di salute nel 2017. In un battibaleno è stato sommerso di domande preoccupate per il suo stato, chiedendo che cosa gli fosse successo.

Ebbene Eros ha riscontrato di soffrire di rizoatrosi, una variante della classica artrosi, che colpisce il pollice. Questo disturbo gli ha causato non pochi problemi, non potendo muovere il dito e così ha dovuto operarsi d’urgenza. Fortunatamente tutto è riuscito al meglio, restituendogli la mobilità e la serenità. Così con un bellissimo post ha tranquillizzato tutti coloro che gli avevano scritto, dichiarando: “Intervento di rizoartrosi alla mano sinistra perfettamente riuscita” e ha concluso “sarà una notte tosta ma non mollo”.

Insomma tutto bene quel che finisce bene e oggi è più in forma di prima, continuando a intrattenere con la sua bellissima voce!