Ricordate Augusto De Megni, vincitore del Grande Fratello? Oggi è irriconoscibile

Che fine ha fatto Augusto De Megni? Vincitore del ‘Grande Fratello’ nel 2006, è cambiato tantissimo. Scopriamo cosa fa oggi

Negli ultimi anni è stato il ‘Grande Fratello Vip‘ a tenere banco nei salotti televisivi. Una versione diversa, da quella che è un tempo è stata accolta nei palinsesti come una sorta di esperimento sociale. A farla da protagonisti, stavolta, sono volti ben noti nel mondo dello spettacolo. Cosa cambia rispetto al passato? Il fatto che il programma targato ‘Endemol’ veniva visto come una sorta di trampolino di lancio per persone comuni, che si ritrovavano in una casa con decine di telecamere pronte a immortalare tutto quello che accade all’interno della mura di Cinecittà.

E cosi sono diversi i personaggi che, grazie al ‘Grande Fratello’ (quello no-vip), hanno poi accresciuto la propria notorietà, diventando personaggi pubblici. Molti ricordano Cristina Plevani, che oggi rientra sul piccolo schermo soltanto per qualche ospitata televisiva. Ma c’è anche chi, ad esempio, ha letteralmente conquistato il pubblico come Guendalina Tavassi, oggi influencer di successo ed opinionista. Ma gli esempi da poter fare sono veramente tanti.

Ma non era nemmeno detto che vincere il programma fosse garanzia di successo. C’è chi è arrivato fino in fondo, vinto il programma, per poi finire letteralmente nel dimenticatoio, abbandonando la carriera televisiva. Uno degli esempi lampanti è quello di Augusto De Megni.

Ricordate Augusto De Megni? Vincitore del ‘Gf’ nel 2006, ecco cosa fa oggi

Esatto, molti ricorderanno quella che fu la vittoria di Augusto De Megni al ‘Grande Fratello’. Un’edizione, quella, particolarmente brillante, visto che proprio quell’anno presero parte al programma personaggi come Filippo Bisciglia (oggi conduttore di ‘Temptation Island’), o ancora l’attrice Laura Torrini ed ancora Francesca Cipriani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Augusto De Megni (@augustodemegni)

Insomma, un’edizione particolare che vide Augusto arrivare alla vittoria. Il suo volto, va detto, non era poi cosi nuovo agli italiani. De Megni, infatti, fu rapito dall’Anonima sarda, un gruppo di criminali attivo tra gli anni ’60 e ’90. Il suo sequestro durò diversi mesi, con i rapitori che arrivarono a pretendere un alto riscatto di 20 miliardi di lire per liberare Augusto. Il tutto si risolse nel migliore dei modi, col bimbo liberato ed i criminali arrestati.

Ma che fine ha fatto Augusto? E’ sparito dai radar televisivi, tanto per cominciare. Sui social ha un seguito non particolarmente consistente (appena 9 mila follower), ed una vita tranquilla insieme alla sua famiglia. Da quella vittoria al ‘Gf’ sono passati ormai tanti anni, De Megni è cambiato (per qualcuno addirittura irriconoscibile) ma restano i ricordi di un’avventura straordinaria.