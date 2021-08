Ricordate Diane Zoller, prima moglie di Paolo Bonolis? Oggi è irriconoscibile

Diane Zoller è stata la prima moglie del rinomato conduttore televisivo Paolo Bonolis: oggi è davvero irriconoscibile.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani che ha avuto maggior successo negli ultimi dieci anni. Da Avanti un altro a Ciao Darwin, le produzioni a lui affidate non sono praticamente mai un flop. Una carriera lavorativa sempre in crescendo, in cui mai ha trovato problemi ad affermarsi.

Dal punto di vista della vita personale, c’è stato per lui un primo matrimonio, poi naufragata, per poi decidere di mettersi nuovamente in carreggiata. Tant’è che poi ha iniziato una relazione con Sonia Bruganelli. La sua prima fiamma è però Diane Zoeller, di cui ci sono davvero poche informazioni. In evidenza però negli ultimi tempi una sua fotografia che ha permesso di rivederla, in maniera del tutto irriconoscibile rispetto al passato.

Ecco com’è oggi Diane Zoeller

I due si sono messi insieme negli anni settanta. Lei non ha mai amato il mono dello spettacolo, operando come psicologa, la sua unica mansione. Di origini americane, ha poi accettato lo sposalizio con Paolo Bonolis innamorato perso di lei.

Dal loro amore sono nati due figli, parliamo di Stefano e Martina. Diane però lavorava negli Stati Uniti mentre il conduttore televisivo naturalmente in Italia. Ecco quindi che arrivano i primi dissidi per una relazione andata sempre peggio. Ecco quindi che decisero di lasciarsi, con Paolo che ne soffrì davvero molto della separazione.

Irriconoscibile a vederla oggi

Rimasti in buoni rapporti, i due hanno deciso di restare in amicizia anche nel rispetto dei figli avuti. Negli ultimi tempi è arrivata l’occasione per rivedersi, con il matrimonio della figlia dei due negli Stati Uniti.

Un volo verso l’estero per Paolo che ha avuto modo di rivedere la prima moglie e di suggellare anche l’amore della figlia per il neo-marito.

Spunta quindi una foto della stessa Diane che appare davvero irriconoscibile rispetto al passato, dove naturalmente era molto più giovane.

Da sottolineare che lei ha dedicato la propria vita al lavoro, collaborando con diverse scuole americane.

Nonostante l’addio con Bonolis però, i due hanno scelto la vita dell’amicizia per continuare a tenersi in contatto.