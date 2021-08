Benji e la dichiarazione d’amore: “Ti meriti Hollywood”

Benji fa sapere di una vera e propria dichiarazione d’amore che lo fa impazzire: “Ti meriti Hollywood”.

Benji ha rappresentato un vero idolo delle fan nell’ultimo decennio musicale. Le sue hit hanno invaso praticamente le radio, soprattutto quando in coppia con Fede. Due veri personaggi amati dai teenager che non possono fare a meno di loro.

Negli ultimi tempi arriva però una vera e propria sorpresa, riguardare proprio Benji. L’artista infatti negli ultimi tempi si sta mettendo in grande evidenza con la carriera da solista che va a gonfie vele. Nonostante la rottura del rapporto con Fede, ha saputo reinventarsi e soprattutto sfruttare il tempo a disposizione per la composizione di brani amati dal pubblico, in particolar modo giovanile.

La separazione con Fede e la grande ammirazione

Ora però arriva una lettera che in pochi si sarebbero mai attesi, firmata dallo stesso Benji che la va a dedicare proprio all’ex compagno di gruppo: “Sono veramente incazz*to con te. Una persona a me cara, di cui mi fido, mi ha detto: ‘Lui è geloso di te’. Ma tu sei un artista incredibile, e manco lo sai, manco te ne rendi conto. Io sono geloso ogni fottuto giorno del talento che hai”.

Delle parole al miele, ma che certificano comunque un rapporto fatto di ‘amore e odio‘. Come è giusto che sia in un ambiente molto particolare come quello musicale, dove l’ego ed il successo personale permette di andare avanti. Ecco quindi che, inaspettatamente a come è partita la lettera stessa, arriva l’ammissione di Benji che si lascia completamente andare.

Leggi anche -> Uomini e Donne, altra coppia scoppia: “Mi ha lasciata per telefono”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Leggi anche -> Marco Liorni, l’amore per Giovanni gli costò caro: ecco cosa successe al conduttore

“Ti meriti Hollywood”: l’ammissione inaspettata

“Ti meriti tutto, ti meriti Hollywood”: queste le parole di Benji che lascia via quella che è la rabbia per la presunta gelosia di Fede e fa uscir fuori tutto l’affetto per l’amico.

Infatti ecco una vera e propria sfida per l’amico. Infatti ha invitato Fede a registrare e pubblicare una canzone. Fino a quando ciò non accadrà, Benji non sarà più attivo sui social network. Insomma, un vero e proprio gesto d’amicizia, per cercare in tutti i modi di fargli dimenticare anche la gelosia che lo ha contraddistinto.