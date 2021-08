Sonia Bruganelli e gli alcolici di mattina: la strana situazione

Sonia Bruganelli racconta della particolare, e a tratti drammatica, situazione che l’ha resa protagonista con gli alcolici.

Sonia Bruganelli è sicuramente conosciuta ai più per essere la moglie del noto ed irriverente conduttore Paolo Bonolis. Ma, in realtà, Sonia nel corso degli anni è riuscita man mano a costruirsi una carriera di tutto rispetto.

In particolare, ha mosso i suoi primi passi nel mondo del fashion come modella. Inoltre, ha anche scritto un libro incentrato sul sistema scolastico e soprattutto ha fondato un’agenzia di casting per la televisione, il cinema ed il teatro denominata SDL. Dal matrimonio con Bonolis sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Proprio assieme a quest0ultima, anche se ancora piccolina, ha creato una collezione di abbigliamento per bambine chiamata Adele Virgy. Insomma una vera e propria imprenditrice a tutto tondo. Ma non è finita qui, Infatti quest’anno sarà opinionista, assieme ad Adriana Volpe, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, Sonia è molto attiva anche sul suo profilo Instagram e recentemente ha pubblicato un post che ha lasciato non poco perplessi i suoi tanti fans. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ecco cosa le è accaduto

Sonia Bruganelli ama condividere la sua sfavillante vita sul suo profilo Instagram. La moglie di Bonolis, infatti, è solita pubblicare, attraverso post e stories, viaggi in aerei privati ed acquisti in boutique lussuose. Queste immagini attirano sull’imprenditrice non poche critiche. Ma, uno degli ultimi scatti presenti sul profilo social della Bruganelli, riguarda una colazione che ha preso una svolta inaspettata per la stessa opinionista. Nello specifico, nella foto, oltre che un pacco di fette biscottate con fave di cacao e cioccolato ed una tazza, è possibile scorgere anche caffè borghetti. Un orario certamente insolito per bere la suddetta bevanda. Tanto che la stessa Sonia scrive: “A mali estremi… (finite capsule) estremi rimedi #caffèborghetti”.

La brutta situazione attraversata

Il post ha scatenato tantissime reazioni. In tanti infatti si sono complimentati con Sonia Bruganelli per la scelta di caffè borghetti, “Caffè Borghetti lo amo”, “a mali estremi si fa quello che si può, comunque è buono ed è una vita che c’è”, scrivono i suoi fans. Sonia è stata spesso accusata di saper vivere solo in condizioni agiate e di estremo lusso, ma questo scatto ha fatto ricredere tanti suoi haters. Infatti, in molti commenti è emersa una grande ammirazione nei confronti dell’imprenditrice: “Quando si dice spirito di adattamento”, “Come sapersi districare in maniera efficiente”.