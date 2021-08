Antonella Clerici lacerata dal pesante lutto: la morte inaspettata

Antonella Clerici racconta del pesante lutto che l’ha lacerata sin nel profondo dell’animo: una morte del tutto inaspettata.

Situazione difficile per Antonella Clerici che deve far fronte col difficile lutto da dover metabolizzare. La conduttrice tv infatti nel corso della sua carriera è stata sempre brillante e forte, riuscendo a mettersi alle spalle gravi delusioni. Per lei la carriera è partita con la conduzione di programmi sportivi, passando alla Prova del Cuoco.

Qui il suo grandissimo successo, dovendo poi abbandonare la trasmissione per stazionare vicino al suo Vittorio Garrone. Poi si conta il ritorno con E’ Sempre mezzogiorno, altro format che ha conquistato gli italiani in maniera definitiva. Una carriera sempre brillante che le ha garantito un posto nell’elité dei presentatori in quel della tv di Stato.

La morte inaspettata

Ora sembra essere tornata sempre più in forma, e potrebbe magari nel futuro condurre altre trasmissioni di rilievo. Da sottolineare però il momento tragico che sta vivendo e che si spera possa superare nel più breve tempo possibile. Una tragedia per una donna come lei.

Il 2018, andando indietro con il tempo, è già stato tragico per lei e tanti giornalisti targati Rai a causa del decesso improvviso di Fabrizio Frizzi. Senza dimenticare che oltre ad un collega, per molti di loro era anche un amico. Poi pochi mesi dopo per la stessa Clerici la scomparsa del cagnolino Oliver che tanto le è stato fedele nel corso degli anni.

Situazione straziante per Antonella Clerici

La stessa Clerici ha affermato in merito: “Con lui ho vissuto il periodo più importante e faticoso della mia vita, i successi e le sofferenze. È stata dura lasciarlo andare, ma anche in quell’occasione lui mi ha aiutata”. Insomma, una situazione particolare, con Antonella che ora si trova a piangere una nuova perdita.

Parliamo della scomparsa in questo ultimo periodo di Gino Strada, si tratta infatti del fondatore di Emergency. Venuto a mancare poco tempo fa, alla veneranda età di 73 anni, aveva dei problemi al cuore. La stessa Clerici attraverso una stories Instagram ha voluto omaggiare la figura di un personaggio che ha fatto la storia e che da molti è ritenuto tra i migliori uomini presenti nella penisola.