Andrea Delogu, ha un problema che si porta dietro: ecco di che si tratta

Andrea Delogu si porta dietro una malattia che la attanaglia nel proprio intimo: scopriamo insieme di cosa si tratta per lei.

Momento non facile per Andrea Delogu, personaggio dello spettacolo che pian piano si sta prendendo lo spazio che merita nel panorama televisivo e radiofonico italiano. Una donna che ha saputo imporsi e che ha portato a conclusione già due libri, con la stesura del terzo ormai in arrivo.

Lei ha esordito in tv nel lontano 2002 con Mai dire Domenica. Ecco quindi che da lì in poi ne è passata acqua sotto i ponti e lei ha fatto gran carriera. Tant’è che per lei c’è stato anche il matrimonio con Francesco Montanari. Unione celebrata nel 2016, con un disturbo che la riguarda che ha caratterizzato la sua vita pubblica e privata.

La malattia che attanaglia Andrea Delogu

Infatti, lei all’età di ventisei anni ha scoperto di essere affetta da una malattia particolare. Sorprende come abbia preso consapevolezza da sola, guardando alcuni video pubblicati sul celebre network Youtube.

La stessa donna dello spettacolo ha fatto sapere che però lei non la reputa una malattia o un disturbo, bensì una caratteristica della propria vita. Un argomento che è stato analizzato anche nel suo secondo manuale, reso noto al pubblico e alla stampa un anno prima della pandemia, cioè nel 2019.

Scopriamo insieme quindi di cosa si tratta nello specifico e qual è il disturbo che la caratterizza.

Ecco cosa le sta accadendo

All’età di ventisei anni ha infatti scoperto di essere affetta da dislessia. Ne ha parlato nello scritto Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica.

Lei ha seguito delle tecniche per migliorare la propria lettura. Nonostante questo disturbo non possa essere cancellato completamente. Nonostante si possa pensare che sia molto fragile, nei fatti si scopre come la dislessia abbia aumentato la determinazione della conduttrice.

A testimonianza però di come tenga alla causa, si ha deciso di devolvere i fondi ricavati dalla vendita del libro per l’Associazione Italiana Dislessia. Quest’ultima offre supporto a chi soffre del disturbo. Insomma, Andrea ha deciso di impegnarsi in prima linea a sostegno di chi magari non comprende che questa ‘caratteristica’ non porti con sé nulla di male.