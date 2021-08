Elisabetta Gregoraci, la dura lotta contro quel brutto male: “..è stata sterminata dal cancro”

Elisabetta Gregoraci non può che parlare della brutta lotta che è stata costretta a intraprendere contro il ‘male assoluto’.

Elisabetta Gregoraci è una delle donne che maggiormente ha attirato il pubblico negli ultimi 20 anni. Le sue curve mozzafiato ed un fisico scolpito non potevano che essere fortemente amate dal pubblico italiano. Non sempre però la vita è benevola e la stessa ex moglie di Briatore sta affrontando un periodo particolare, e soprattutto duro dal punto di vista personale.

Ospite nel salotto di Verissimo, si è lasciata andare in un racconto davvero travolgente, che l’ha messa a nudo in tutto e per tutto. Si è partiti raccontando del film di cui è stata protagonista Processo a Mata Hari, per poi andare sul privato. Ecco quindi il racconto che ha lasciato tutti senza parole.

Il male di cui parla Elisabetta Gregoraci

In particolar modo si è soffermata sul suo attivismo nella lotta contro il cancro. Parliamo di una storia tutt’altro che semplice da affrontare per lei che ha spiegato: “La mia famiglia è stata sterminata dal cancro. Ho perso mia mamma quando era molto giovane. Si è ammalata quando aveva 37 anni, ora ne ho 36 e ci penso molto a questa cosa. Sono morti anche mia nonna e mio cugino”.

Una vera e propria tragedia per lei che naturalmente fatica a dimenticare tutti i momenti difficili vissuti: “Per questo sento ancora di più questo tema e faccio tutto quello che posso per aiutare le persone. Non va aiutato solo il malato, ma anche le persone accanto al malato, il supporto psicologico è fondamentale”.

La grande sofferenza per lei

Inoltre, si sofferma sulla sofferenza della madre, deceduta nel lontano 2011. Per lei un calvario lungo e sofferente: “Mia mamma ha avuto un tumore al seno, che poi è degenerato. Non ha mai smesso di fare chemioterapia”.

Per lei tanta commozione, tant’è che racconta: “Il mio primo impatto con il primo medico che la curò fu uno choc, perché mi disse: “Saluta tua mamma perché morirà“”.

Per chiudere anche per l’ex marito Flavio Briatore c’è stata la diagnosi di un cancro al rene sinistro, con la possibilità di guarire grazie ad un intervento chirurgico. La stessa Elisabetta sottolinea però come Flavio: “Deve sottoporsi ai controlli“. Il tutto per avere ogni aspetto sotto osservazione.