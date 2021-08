Alessandra Mussolini torna in tv: spunta il programma impensabile

Alessandra Mussolini è pronta a tornare a condurre un programma televisivo: scopriamo insieme di cosa si tratta e di cosa parlerà.

Politica, dal forte temperamento ed attrice italiana, Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, nipote di Benito Mussolini ed anche di Sofia Loren. Classe 1962 la Mussolini a soli 14 anni ha recitato, proprio assieme a sua zia, nel film Una giornata particolare di Ettore Scola. Successivamente, ha partecipato a qualche commedia all’italiana, lavorando accanto ad alcuni maestri come Renato Pozzetto ed Enrico Montesanto.

Ha poi mosso i primi passi nel mondo della politica nel 1993. La Mussolini è tornata in seguito sul piccolo schermo, dopo il debutto nel 1981 a Domenica In assieme a Pippo Baudo, nell’anno 2006. In particolare, la nipote di Sofia Loren, è stata la presidente della giuria del reality show La pupa e il secchione. La sua carriera televisiva è poi continuata con la partecipazione in diversi salotti di talk show quali: Buona Domenica, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Questa Domenica e Domenica Cinque. Ma pare che con ogni probabilità la Mussolini tornerà sul piccolo schermo. Andiamo a scoprire in quale programma potremmo rivederla.

Ecco cosa sta accadendo alla Mussolini

Alessandra Mussolini è nota per essere sempre molto diretta nelle sue esternazioni. In tanti ricorderanno infatti il famoso diverbio molto colorito che l’ha vista protagonista assieme a Vittorio Sgarbi. Ma pare che potremmo rivedere ben presto il forte temperamento della Mussolini in un programma targato Rai.

Infatti, negli ultimi giorni sono sempre più insistenti le voci che la vorrebbero nella giuria della prossima stagione di Ballando con le Stelle. L’ex parlamentare, pertanto, con ogni probabilità prenderà parte al talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nello specifico, diverse voci di corridoio riferiscono che tra i giurati vi sarà anche un grande personaggio della politica. Il nome più quotato quindi è senza ombra di dubbio proprio quello di Alessandra Mussolini.

Leggi anche -> Uomini e Donne, altra coppia scoppia: “Mi ha lasciata per telefono”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Leggi anche -> Marco Liorni, l’amore per Giovanni gli costò caro: ecco cosa successe al conduttore

Il programma che andrà a condurre l’ex politica

A proposito dei progetti televisivi, poco tempo fa proprio la Mussolini ha dichiarato: “In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa. Appena si concretizzerà lo dirò, per ora preferisco aspettare”. Non arrivano quindi conferme dai diretti interessati, ma neanche smentite.

Con ogni probabilità le trattative sono ancora in corso. Ma sembra oramai quasi certo il ruolo di giurata per la nipote di Benito Mussolini nella prossima stagione dello show condotto da Milly Carlucci. La presenza dell’ex parlamentare creerebbe sicuramente tante dinamiche all’interno del programma, innalzando ancora di più la curiosità per questa nuova stagione di Ballando con le Stelle.