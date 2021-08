Avete mai visto la figlia di Mara Venier? È di una bellezza strabiliante

Mara Venier ha la fortuna di avere una figlia davvero particolare, una vera dea: scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Regina indiscussa della domenica pomeriggio, Mara Venier rappresenta un colosso della tv di Stato. Le sue trasmissioni hanno incantato gli italiani che naturalmente vedono in lei una certezza di intrattenimento e professionalità.

Difficile infatti trovare in tutto il palinsesto televisivo conduttrici del suo calibro. Le quali trattano temi leggeri e non, con una delicatezza unica. Si tratta praticamente di uno dei precursori anche della tv moderna, e magari potrebbero esserci sorprese per il 2022.

Intanto però ecco che spicca la figura della figlia, scopriamola insieme.

Ecco chi è la figlia della Regina di Domenica In

Mara Venier nel corso della sua carriera ha avuto diverse storie d’amore. Una di queste ha portato alla nascita della sua primogenita, la quale ha seguito le sue orme in particolar modo negli anni Novanta. Parliamo di Elisabetta Ferracini, personaggio che ha spopolato nel mondo dello spettacolo soprattutto durante gli anni Novanta.

Parliamo di Elisabetta Ferracini che ha praticamente raggiunto un grande successo grazie alla serie tv Chiara andata in onda nel 1991.

Volto noto della tv lo è stata con il programma Solletico, con la conduzione dello Zecchino d’Oro nel 1995 e come testimonial dei prodotti Sailor Moon. Ecco cosa fa adesso la donna nata il 3 ottobre del 1968.

La figlia di Mara Venier

Poco dopo gli anni 2010 ha condotto Vado a Casa di Elisabetta, un programma che si può ancora trovare su Play me. Ultima apparizione in tv è nell’anno 2013, quando prese parte a Un caso di coscienza 5, in onda sulla tv di Stato. Nello specifico su Rai 1.

Lei al momento vanta oltre 70 mila follower sul proprio profilo Instagram. La conduttrice racconta della propria vita lavorativa, ma soprattutto privata, con scatti e video sempre simpatici per lei. Dalle immagini che vengono pubblica si può notare come Elisabetta sia sempre in compagnia della famiglia, senza dimenticare la propria madre, sempre di fianco a lei. Oltre all’amore madre-figlia, le lega anche una vera amicizia che le rende uniche nel loro genere.