Gianni Morandi, il tradimento impensabile alla moglie: ecco tutta la verità

Gianni Morandi racconta del tradimento messo in atto alla moglie: scopriamo insieme qual è la verità sul gossip familiare.

Un cantautore italiano tra i più amati, Gianni Morandi piace al proprio pubblico grazie ad una capacità nell’attrarre unica nel suo genere. Parliamo anche di un personaggio molto attivo sui social network. Il tutto con una caparbietà nell’aggiornare i social che in pochi si attenderebbero da lui, considerata l’età abbastanza avanzata.

Ecco però che negli ultimi tempi si parla di un presunto tradimento messo in atto ai danni della moglie. Per lui la vita privata è piuttosto nota. Sposato dal 2004 con Anna Dan, è lei la donna che c’è dietro ognuno degli scatti che vengono pubblicati quotidianamente sui social network. Possiamo praticamente dire che è divenuta la sua social media manager di fiducia.

Ecco cosa sta accadendo a Gianni Morandi

Addirittura, qualche anno fa, è stata protagonista nel videoclip Volare di Fabio Rovazzi in compartecipazione proprio con Gianni Morandi. Nel video lei viene rapita e, lui per liberarla, è costretta a contare controvoglia con Fedez.

Gianni, artista affermatissimo, ha svolto diversi mestieri da giovane, tant’è che è stato venditore di bibite e assistente calzolaio. Il tutto considerando che dal momento che suo padre era un ciabattino. La musica però,è sempre stata la sua priorità. Ha svolto una gavetta molto folta, partecipando a svariati provini e concorsi. Tentò addirittura la carriera da pugile, senza però grande successo.

La situazione spiacevole in famiglia

Della sua vita privata, sappiamo che è felicemente legato ad Anna Dam, ma prima di lei ha avuto anche un’altra moglie.

Parliamo in questo caso di un altro personaggio dello spettacolo, nello specifico ci riferiamo a Laura Efrikian. Per loro uno sposalizio durato la bellezza di 13 anni, con precisione dal 1966 al 1979.

Un matrimonio non andato a buon fine, anzi, possiamo dire con certezza che è stato particolarmente burrascoso per i due considerando che avevano dei caratteri molto diversi e particolari tra loro. Ecco che lei addirittura ha accusato l’artista ed ex marito di averla tradita, un’ipotesi che è stata però prontamente smentita da Gianni Morandi.