Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Maria De Filippi parla della drammatica malattia che è andata ad intaccare la tranquillità familiare: “Diagnosticato un tumore al pancreas”.

Maria de Filippi ha fatto la storia dei talent in Italia e soprattutto dei programmi ‘trash’ con Uomini e Donne che ha praticamente spopolato in tutta la penisola. Parliamo di una protagonista del settore che è riuscita sempre ad essere al top delle conduttrici tricolore. A scuoterla ora è però un vero e proprio dramma familiare che ha avuto modo di raccontare in prima persona.

Nonostante infatti lei sia sempre molto riservata e cerchi di mantenere la vita privata da quella lavorativa, ecco che durante una puntata di Domenica In, si è sfogata analizzando una difficile situazione che era stata costretta a vivere. I telespettatori, sorpresi, sono stati travolti del suo dramma.

Ecco cosa è accaduto a Maria de Filippi

La presentatrice tv durante la lunga carriera ha avuto numerosi successi, tra gli altri non possiamo che menzionare Amici e C’è Posta per te. Senza dimenticare poi il grande cult, Uomini e Donne. Pochi invece ricordano che durante le prime edizioni di Saranno Famosi si è resa protagonista.

Lei dal punto di vista privato è molto riservata, con il matrimonio con Maurizio Costanzo mai sventolato ai quattro venti. I due si sono sposati sul finire degli anni ’90, con una conoscenza partita quasi 20 anni prima.

Il dramma familiare per la conduttrice televisiva

Durante una puntata a Domenica In si è però sfogata, lasciandosi letteralmente andare a una confessione che potremmo definire straziante. Ha infatti parlato del padre, perso quando era molto giovane. La motivazione era un tumore al pancreas. Fece un’operazione che andò a finire male, poi la terapia intensiva dove restò per circa un anno e mezzo.

Ecco quindi che si tratta di un dolore praticamente immenso che la stessa Maria de Filippi si porta addosso ancora oggi, nonostante siano passati tantissimi anni da quelli strazianti momenti: “Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli“. Per lei un periodo non proprio felice e che le resterà impresso nella memoria anche nel futuro.