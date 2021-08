Silvia Toffanin, la guerra con il morbo di parkinson: il dramma lacerante

Silvia Toffanin e la lotta contro il morbo di Parkinson che l’ha attanagliata: ecco il vero dramma della conduttrice televisiva.

Il mondo dello spettacolo impone sempre il sorriso ai propri partecipanti. Spesso però sono diversi i drammi nascosti e mai raccontati. Tra i tanti, uno riguarda la conduttrice televisiva e di successo, Silvia Toffanin. Una vera pietra miliare in casa Mediaset che però negli ultimi tempi attraversa un periodo tutt’altro che semplice.

La moglie del padrone di Mediaset infatti non può dirsi soddisfatta di quello che le sta accadendo, con un vero e proprio dramma in atto. Le malattie infatti colpiscono sempre all’improvviso e stavolta si parla del morbo di Parkinson. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è andata a colpire la giovane e professionale Silvia Toffanin.

Il brutto periodo attraverso da Silvia

Tutto il mondo infatti si stringe attorno a Silvia e la propria famiglia. Arrivata infatti la tragica notizia che nessuno avrebbe mai voluto aver. La conduttrice deve infatti far i conti con un vero e proprio dramma, avendo però dalla sua parte l’affetto dei cari e di tutta la famiglia.

Per lei si è palesata in maniera del tutto improvvisa la scomparsa della cara madre Gemma Parison. Ha infatti combattuto contro la rara malattia. Una donna che ha sempre preferito farsi da parte, non amando particolarmente i riflettori del mondo dello spettacolo. Preferiva infatti stare in famiglia, in compagnia dei propri nipotini.

Ecco cosa accade alla conduttrice televisiva

La donna si è spenta alla veneranda età di 92 anni, dopo aver lottato per lungo tempo contro il morbo di Parkison. Una malattia che l’ha quindi portata lontana dai propri cari. Da mesi era affetta dal male con i familiari che le sono stati accanto fino alla fine dei propri giorni.

Una vita vissuta a Vicenza, la sua patria dove mai si è discostata. Uno dei suoi grandi rammarichi, secondo quanto riportato dalla stragrande maggioranza delle testate nazionali, è stato proprio il non poter viaggiare. Insomma, un vero dramma per Silvia Toffanin che si è fatta però subito forza, non trascurando né i suoi piccoli né il lavoro che resta primario nella sua vita.