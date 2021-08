Fabrizio Corona, il volto completamente pieno di sangue: la foto shock

L’ex re dei paparazzi ha pubblicato sui social una fotografia che ha sconvolto tutti i suoi seguaci e non solo

Ancora una volta Corona è riuscito ad attirare tutta l’attenzione mediatica nei suoi confronti. Anche in questo caso però, lo ha fatto tramite delle immagini fortissime, che non possono far altro che scioccare chiunque le veda.

Il suo difficile rapporto con la legge è ormai ben noto a tutti, con l’imprenditore nato a Catania che negli ultimi anni è uscito e rientrato in carcere varie volte. Nel 2015 venne condannato ad una pena di tredici anni e due mesi di reclusione dalla cassazione, a causa di diversi reati da lui commessi.

Nel dicembre del 2019 gli furono concessi invece gli arresti domiciliari, al fine di seguire delle cure psichiatriche visti i suoi atteggiamenti ritenuti pericolosi anche per lui stesso. Qualche tempo dopo, per l’esattezza nello scorso mese di marzo, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto un nuovo arresto, ma a quel punto Fabrizio ha dato letteralmente di matto.

Ecco la foto shock di Fabrizio Corona

Come stavamo dicendo, il quarantasettenne ha tentato di togliersi la vita, subito dopo esser venuto a conoscenza delle nuove disposizioni del Tribunale di sorveglianza.

Si è provocato delle ferite alle braccia con delle armi da taglio, dalle quali è fuoriuscito molto sangue. Quando invece le forze dell’ordine si sono recate nella sua abitazione per prelevarlo e condurlo in arresto, l’ex re dei paparazzi ha provato ad opporre resistenza, naturalmente con scarsi risultati, tuttavia con tale gesto ha soltanto peggiorato ulteriormente la sua posizione.

Per circa tre settimane è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda, dove tra l’altro si è reso protagonista di uno sciopero della fame, prima di venir trasportato all’interno del carcere di Monza.

Personaggio sempre fuori dalle righe, soltanto la scorsa settimana ha caricato sulla sua pagina di Instagram uno scatto in cui è ritratto il suo volto completamente pieno di sangue. Il post ha ricevuto una valanga di reazioni e di commenti, la maggior parte dei quali rivolti proprio alle sue condizioni mentali.

Al fermoimmagine Fabrizio ha aggiunto una didascalia che lascia molti dubbi: “Ve la ricordate questa foto? Ricordatevela a settembre”. Non sappiamo con esattezza cosa accadrà nel mese indicato da Corona, anche se siamo certi che sarà, come al solito, qualcosa di estremamente eclatante.