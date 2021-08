Ambra Angiolini, la malattia che l’ha devastata: “l’inizio del baratro”

Ambra Angiolini racconta della malattia che praticamente l’ha distrutta dal punto di vista emotivo e personale: la storia.

Attrice, conduttrice e cantante, Ambra Angiolini è certamente una vera e propria artista a tutto tondo. Negli anni 80 ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione italiana, quando giovanissima ha preso parte alla trasmissione Non è la Rai.

Ha preso parte poi a diversi film, tra i quali “Stai lontana da me” con Enrico Brignano, ed inoltre ha conquistato i telespettatori con la nota serie targata Mediaset Il Silenzio dell’Acqua. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ambra ha sposato il famosissimo cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli Jolanda e Leonardo. Ma la loro unione è giunta al termine nel 2015. Da oramai qualche anno, l’attrice ha ritrovato la felicità accanto all’attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ma Ambra Angiolini ha attraversato un momento difficilissimo nella sua vita a causa di una malattia, che l’ha profondamente segnata. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ecco cosa le è accaduto

Ambra Angiolini appare in tv sempre molto felice e spensierata. Ma la sua vita non è sempre stata così semplice. In particolare, da giovanissima, a soli 18 anni, cadde in depressione a causa di un sogno non realizzato, che la fece sprofondare in un baratro. “Quando ero bambina – ha rivelato la nota attrice – avevo un diario in cui scrivevo che la cosa che volevo fare da grande era la mamma. A 18 anni, dopo Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per la prima volta il volto della depressione”. Una confessione sicuramente non semplice per l’attrice che racconta di essere finita in terapia. Proprio nel dottore che la seguiva trovo una via d’uscita dalla depressione.

Nello specifico, come consigliato da quest’ultimo, Ambra partì per il Sud America come volontaria. Questo viaggio segnò l’inizio della rinascita della Angiolini. “Così presi l’aereo e andai a Rio per iniziare la mia esperienza come volontaria con un medico dell’Ospedale San Camillo di Roma che operava i bambini. Fu bellissimo e travolgente”. Ha raccontato Ambra. Ma la malattia ribussò nuovamente alla sua porta qualche anno dopo.

Leggi anche -> Uomini e Donne, altra coppia scoppia: “Mi ha lasciata per telefono”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Leggi anche -> Marco Liorni, l’amore per Giovanni gli costò caro: ecco cosa successe al conduttore

Il racconto di Ambra Angiolini

In particolare, Ambra cadde nuovamente nel vortice della depressione dopo la nascita della sua prima figlia Jolanda.

“Le paure stavano dominando la mia vita – ha raccontato Ambra – Stavo girando La Squadra e dissi stop. Poi una mattina è crollato tutto. Mia figlia Jolanda si sveglia, deve andare all’asilo. Mi chiede: mamma mi aiuti a vestirmi? Io realizzo che è la cosa più difficile da fare. Vado nell’altra stanza, mi metto a piangere per un’ora. Quella mattina ho capito che dovevo ricominciare da capo“.

Quel momento ha segnato quindi una svolta nella vita dell’attrice, la quale, grazie all’aiuto di uno psicologo, è riuscita a superare il momento difficile che stava attraversando.