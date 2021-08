Anna Tatangelo, la guerra al tumore: il gesto estremo

Anna Tatangelo ha dimostrato grande sensibilità negli ultimi anni: ecco ora che si accinge ad una vera e propria guerra al tumore.

Anna Tatangelo è stata sin dai suoi arbori sempre al centro della cronaca rosa italiana. Infatti, la carriera di Anna, oltre che per i suoi numerosi successi musicali, è stata segnata anche da numerosi gossip riguardo la sua vita amorosa. In particolare, la storia d’amore con Gigi D’Alessio ha creato non poche polemiche, a causa della differenza d’età che intercorre tra i due.

Ma queste critiche non hanno minato il loro rapporto, tanto che dal loro amore è nato il figlio Andrea. Qualche tempo fa, però, la storia d’amore tra Gigi ed Anna, dopo diversi tira e molla, è giunta al termine. Dopo aver archiviato la relazione con Gigi, che ora aspetta un figlio dalla sua attuale compagna, Anna ha ufficializzato la relazione con il cantante Livio Cori. C’è però un tema che sta molto a cuore alla Tatangelo, tanto che la cantante l’ha voluto condividere con i suoi tanti followers. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ecco cosa è accaduto

Anna Tatangelo ha un seguito molto importante anche sui suoi canali social. In particolare, la cantante conta di quasi 2 milioni di followers sul suo profilo Instagram. Avere tante persone che ti seguono crea anche molte responsabilità. Pertanto, Anna ha voluto sensibilizzare, proprio attraverso il suo profilo social, su una tematica molto importante, ossia riguardo la lotta contro il tumore al seno.

Si tratta, infatti, di un tumore ancora molto diffuso, ma che se preso in tempo, raggiunge oltre il 90% di guarigione. In questo contesto diventa quindi di fondamentale importanza la prevenzione. Infatti, grazie alla ricerca gli scienziati hanno fatto dei passi da gigante trovando delle soluzioni per sconfiggere questo male, diffusissimo tra le donne.

Il gesto estremo di Anna Tatangelo

Avendo Anna un pubblico prevalentemente femminile, la cantante di Sora ha voluto mettere ben i guardia le donne, sottolineando quali potrebbero essere gli eventuali campanelli d’allarme da tenere sotto controllo e che potrebbero quindi indicare la presenza di un cancro al seno. E, soprattutto, l’importanza della prevenzione.

Per far ciò, la Tatangelo ha pubblicato delle Instagram stories, nella quali sottolinea i concetti suddetti, invitando tutte le sue followers, ed in generale tutte le donne, a non prendere sotto gamba nessun segnale e ad effettuare controlli regolari presso gli ospedali. Un messaggio quindi dal forte impatto quello della Tatangelo, che si dimostra ancora una volte una donna con un grande cuore.