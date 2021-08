Gene Gnocchi, grande comico e conduttore: ecco che fine ha fatto

Gene Gnocchi ormai non si vede più praticamente sul grande e piccolo schermo: scopriamo che fine ha fatto il comico e conduttore.

Un comico, conduttore e grande personaggio dello spettacolo. Gene Gnocchi è praticamente stato uno degli uomini che maggiormente ha animato gli italiani sul palco e soprattutto dividendo tra piccolo e grande schermo. Uno dei volti più noti della televisione, soprattutto per i nostalgici, per gli amanti dell’umorismo e della vecchia comicità che mai stanca.

Ecco quindi che per lui l’ascesa è stata veloce, tant’è che si contano diverse partecipazioni a trasmissioni di grande successo e rilievo. Parliamo in questo caso di Scherzi a Parte, Mai dire Gol e non solo. Infatti la Mediaset non è stata l’unica sua casa. Negli ultimi tempi si è potuto apprezzare il comico anche sulla rete di Stato, naturalmente ci riferiamo alla Rai.

Ecco che fine ha fatto

In molti negli ultimi tempi si domandano che fine abbia fatto. Come abbiamo ribadito poco sopra, si è potuto apprezzare come opinionista alla Rai. Ci riferiamo in questo specifico episodio a Quelli che il Calcio. Un luogo dove ha potuto dar sfoggio del suo amore calcistico.

Ma cosa fa oggi il conduttore televisivo, scrittore e comico? Oltre ad aver scelto Quelli che il Calcio, si sottolinea anche la presenza al talk politico Di Martedì. Popolare su La7, con la conduzione di Giovanni Floris. Ecco che qui si è potuto confrontare su diverse tematiche, di attualità e non solo.

Leggi anche -> Uomini e Donne, altra coppia scoppia: “Mi ha lasciata per telefono”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Leggi anche -> Marco Liorni, l’amore per Giovanni gli costò caro: ecco cosa successe al conduttore

Il presente di Gene Gnocchi

Il mese scorso Gene ha lasciato la copertina comica del programma per andare alla corte di Nicola Porro su Rai 4. Ha infatti accettato la proposta di Quarta Repubblica. Lui è molto particolare, tant’è che Gene ha affermato che “si è scordato del politicamente corretto”.

Intanto però continua la propria carriera letteraria, con l’ultima opera letteraria che è intitolata “Il petauro dello zucchero”. Questo pubblicato nel 2017. Un comico attivo in teatro: dal 2017 al 2019 ha portato in scena “Il Procacciatore”.

Dal punto di vista ella vita privata, è fidanzato con Federica, dalla quale ha avuto una figlia nel 2018, per la quale è stato scelto il nome Irene.