Mara Venier, il lacerante dramma: “costretta a metterla in una struttura”

Mara Venier non può che rendere noto il lacerante dramma a cui è dovuta andare in contro: “Ccostretta a metterla in una struttura”.

Mara Venier è certamente una delle conduttrici più apprezzate del panorama italiano. Zia Mara, nel corso degli anni, è riuscita a ritagliarsi un posto speciale nel cuore del pubblico, che seguono ogni suo programma con dedizione ed affetto. La Venier è la vera e propria regina della domenica targata Rai, con il suo talk show Domenica In.

Infatti, le interviste della presentatrice riescono sempre a dedicare forti emozioni ai telespettatori ed agli ospiti stessi. Inoltre, in queste ultime due stagioni, a causa della diffusione del Covid-19, la Venier ha trattato tematiche relative appunto alla Pandemia assieme ad esperti, oltre alle sue oramai storiche interviste. Mara la vediamo in televisione sempre molto solare, ma anche lei ha attraversato un momento molto difficile che l’ha profondamente segnata. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.

Ecco cosa le è accaduto

Ogni domenica Mara Venier riesce a regalare al pubblico italiano tanti momenti di spensieratezza, però, nonostante siamo abituati a vederla sempre con il sorriso in volto, anche la conduttrice veneta ha dovuto affrontare tanti momenti dolorosi. In particolare, è noto a molti il fortissimo legame che legava la Venier e sua madre. Quindi, come facilmente immaginabile, quando quest’ultima è venuta a mancare nel 2015 per Mara non è stato semplice accettare la sua scomparsa. Di questo grande dolore ne ha parlato proprio la conduttrice nel corso di un’intervista, nel corso della quale la Venier ha confessato di aver vissuto un momento tanto difficile.

“Sono stata costretta – ha rivelato la conduttrice – a metterla in una struttura, con lei c’era Lucia, una badante deliziosa. Il giorno in cui mi ha detto Buongiorno Signora ho capito che era l’inizio della fine”. Queste le parole di Mara proprio in merito alla malattia della madre, la quale è stata malata per tanti anni di Alzheimer.

La straziante storia di Mara Venier

La morte della mamma ha provocato in Mara un forte sconforto, addirittura pare che la conduttrice sia caduta in uno stato di depressione. La persona che ha salvato Mara, facendo sì che riprendesse in mano la sua vita ed il suo lavoro, è stato il marito Nicola Carraro.

Questo grande dolore ha dato alla Venier l’ispirazione per la scrittura di un libro intitolato “Mamma, ti ricordi di me?”. In queste pagine Mara ripercorre tappa per tappa i vari momenti trascorsi al fianco della madre durante la sua malattia. Momenti segnati da visite mediche e ricoveri in ospedale, che Mara difficilmente dimenticherà.