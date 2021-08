Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

Luca Laurenti ha costruito una carriera sulla comicità e soprattutto anche appoggiandosi su Paolo Bonolis: scopriamo quanto guadagna attualmente.

Una coppia eccezionale, Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono due personaggi che hanno animato la televisione italiana. Lo fanno tutt’ora, con i due che formano un duo davvero particolare. Dalla guida performante di Ciao Darwin passando per l’esperimento Avanti un Altro, andato benissimo e che ha permesso ai due di guadagnare ancor più punti.

Parliamo praticamente di due autentiche star della televisione e del mondo dello spettacolo italiano. Luca Laurenti è riuscito a crescere dal punto di vista emotivo e lavorativo, portando praticamente a casa uno stipendio che potremmo definire invidiabile. Andiamo a scoprire nello specifico quanto guadagna il comico in coppia con Paolo Bonolis.

Ecco quanto guadagna Luca Laurenti

Un successo per lui davvero unico, con uno stipendio di tutto rispetto, tant’è che può far unicamente invidia ai tanti colleghi con cui condivide il palcoscenico. Laura Laurenti da anni fa da spalla a Paolo Bonolis in Ciao Darwin e formano praticamente una delle coppie più particolari del mondo dello spettacolo.

Ha iniziato a lavorare nei villaggi turistici, portando avanti i suoi studi musicali ed esordendo in tv con Urka!. Parliamo degli anni ’90 come periodo storico. Entrambi poi hanno collaborato con Tira e molla, Chi ha incastrato Peter Pan? e Ciao Darwin. Qui Laurenti ha praticamente conquistato tutti. E stranamente scopriamo come sia uno dei conduttori più pagati in tv.

Uno stipendio davvero alto per il comico

Andiamo a scoprire come Luca Laurenti continuerà ad affiancare Paolo Bonolis durante la programmazione di Avanti un altro, soprattutto nelle puntate speciali che si prospettano nella domenica sera. Un programma che naturalmente possiamo definire di gran spessore, e che con sé naturalmente porta ad introiti maggiori rispetto ad altre trasmissioni in programma sulle reti Mediaset.

A tal proposito il suo compagno principale, Paolo Bonolis, porta a casa circa 40 mila euro a puntata. Cifra alla quale dovrebbe in questo caso avvicinarsi lo stesso Luca Laurenti. Per loro un gruzzoletto niente male accumulato durante gli anni, i quali gli hanno permesso di portare avanti una vita agiata.