Avete mai visto casa del grande Enrico Brignano? Vi lascerà senza parole

Enrico Brignano è un attore tra i più amati in Italia: avete mai visto la sua casa? Una vera e propria dimora che vi lascerà senza fiato.

Comico dal grande talento, Enrico Brignano è tra i più apprezzati in Italia. Parliamo praticamente di uno dei più amati dal pubblico, soprattutto sui social network, ma anche in televisione. Le trasmissioni a cui ha preso parte l’hanno reso famoso in tutta la penisola.

Lo stesso comico e conduttore televisivo sarà ancora tra gli ospiti di Affari Tuoi, così come Flora Canto. Tra i due va avanti una relazione duratura. Avete però mai visto la loro casa? Si tratta di una dimora che definire lussuosa è poco. I due infatti oltre che a formare famiglia, hanno deciso di dedicare anima e corpo alla propria casa. Scopriamola insieme.

Ecco quanto vale la casa di Enrico Brignano

Il noto attore ha iniziato la sua carriera dal punto di vista televisivo partendo dal noto e rinomato programmata di barzellette: La sai l’ultima?. Successivamente ha prestato il fianco per divenire ospite di Scherzi a Parte. Una crescita esponenziale tant’è che sul finire degli anni ’90, e l’avvio dei primi 2000, c’è la grande occasione di farsi notare.

Diviene infatti tra i protagonisti di Un Medico in Famiglia; prende in questo caso il ruolo di Giacinto ed è poi protagonista del suo primo film che ha preso il titolo Si fa presto a dire amore. A proposito di relazioni amorose, c’è una storia con Bianca Pazzaglia, con la quale l’attore decide di portare avanti uno sposalizio a partire dall’anno 2008.

Un valore davvero assurdo per la dimora

Poi la decisione dell’addio, ‘puntando’ invece su Flora Canto, con la quale ha messo su famiglia, mettendo alla luce una bambina, parliamo di Martina. I due sono protagonisti di Affari Tuoi – Viva gli sposi. Programma condotto da Carlo Conti sulla prima rete nazionale.

La casa della coppia è praticamente bellissima, con degli scatti pubblicati dai due sui social in cui si intravede una cucina davvero enorme, con un parquet molto particolare. I due abitano infatti all’interno di un palazzo dove riescono a condurre al meglio la vita personale.