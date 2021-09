Albano Carrisi l’ha confessato su Romina Power: “Non ho permesso che..”

Al Bano ha spiegato tutto. Cosi il cantautore di Cellino San Marco è tornato sulla rottura con Romina Power, spiegando come l’ha affrontata

Il pubblico resta affezionato a quelle personalità che non solo mostrano doti artistiche, ma che riescono anche ad emozionare. Il mondo della musica è pieno di personaggi interessanti, in grado di regalare grandi emozioni ai propri fan. E quando queste emozioni vanno miscelandosi anche con sentimenti veri e puri, si crea un mix vincente.

Ed è probabilmente per questo che Al Bano Carrisi e Romina Power sono rimasti, anche come coppia, nei cuori di migliaia di italiani che hanno apprezzato le loro qualità artistiche, riuscendo anche a godere di un sentimento puro che ha unito queste due personalità per diverso tempo. Grande stupore, al tempo stesso, è emerso proprio quando i due hanno deciso di separarsi, lasciando i loro fan senza parole.

Eppure la vita va avanti, e si riesce (attraverso una spiccata personalità) anche ad andare oltre la rottura, oltre i dissidi ma soprattutto ricostruire un rapporto. E cosi anche Al Bano e Romina si sono reinventati, insieme, non più come coppia di amanti ma come duo artistico che ancora oggi fa impazzire migliaia di persone. Dopo tanto tempo, infatti, i due sono tornato a cantare insieme, per la gioia di un pubblico lasciato orfano per troppo tempo.

Al Bano e la rivelazione su Romina Power e la rottura

Certo, non deve essere stato semplice andare avanti, soprattutto dopo tanti anni insieme ed una famiglia costruita nel corso del tempo. Il duo Carrisi-Power ne ha passate tante, anche momenti drammatici che da un lato ha reso possibile un unione che, al netto della separazione “coniugale”, è rimasta fissata nei cuori di entrambi.

Nel 2013 i due sono tornati a cantare insieme, dopo ben 16 anni di lontananza. C’è addirittura chi spera di poterli vedere insieme, gareggiare, al prossimo ‘Festival di Sanremo’. Si, perchè lo stesso Al Bano ha spiegato – nel corso di un’intervista a ‘DiPiù’ – coma ha affrontato la rottura con Romina: “La gente ama vederci assieme, in fondo siamo stati insieme tanti anni. Non ho permesso alla nostra separazione di distruggermi la vita”.

Una verità che spiega quanto questi due artisti, nel corso del tempo e nonostante la separazione, abbiano assoluto consapevolezza di quanto la loro storia artistica abbia animato in maniera indissolubile la musica italiana.