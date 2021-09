Cane: Il test psicologico. Scegli attentamente e saprai che persona sei

Il cane è davvero il miglior amico dell’uomo? Tante cose sono state scritte sul rapporto uomo-cane, da sempre questo animale è stato identificato come il miglior compagno a 4 zampe che l’essere umano potesse mai avere.

I cani sono molto di più di semplici compagni con cui passare il tempo, il cane per l’uomo è un amico con la “a” maiuscola! Cosa rende così magico il legame uomo-cane? Negli ultimi anni è nata la pet-theray che evidenzia proprio l’importanza della funzione “terapeutica” uomo animale.

Per un momento osservate questa immagine e chiedetevi quale razza di cane salta subito all’occhio?

La funzione dei test psicologici è quella di scoprire particolarità del proprio carattere, aspetti della personalità di cui non siamo coscienti. Alcuni test permettono di identificare quale rapporto avete con il vostro partner, le fobie e così via…

Ogni cane che riuscirete a vedere sarà una vera e propria rivelazione: Che cosa la vostra vita, sta cercando di comunicare in questo momento alla vostra anima, al vostro cuore? Scoprilo subito!

Tra questi il primo che risalta ai tuoi occhi è il Corgi?

Dovete imparare a mettervi al primo posto, essere in ansia e farvi carico dei problemi altrui o delle loro responsabilità ha solo l’effetto di ridurre la vostra energia. Prendetevi cura di voi, pur restando protettivi con gli altri, altrimenti sarete sempre eternamente insoddisfatti. Mettete al centro i vostri obbiettivi prima di cercare di aiutare gli altri a raggiungere i loro.

Avete visto uno Yorkshire Terrier?

State vivendo con troppa pesantezza addosso presente in ogni azione che state per compiere! Siate più pacati, investite al meglio le vostre energie, andate avanti lentamente ma consapevoli che anche voi non siete infallibili e che avete perdonato i vostri errori.

Hai notato un barboncino come cane?

Se il primo cane che hai visto è un Barboncino la vostra vita è sempre stata molto fortunata, vi siete mai impegnati davvero in qualcosa? Se cominciaste a mettervi in pratica e ad agire con più impegno la vostra vita sarebbe al top, ora tocca a voi!

Ti sei lasciato catturare dal Golden Retriever come razza di cane?

Chi è riuscito a identificare tra i vari cani il Golden Retriever è sicuramente una persona molto analitica che pensa troppo prima di agire. Smettetela di essere troppo razionali e meticolosi e amatevi di più accettandovi nonostante gli errori perchè sbagliare è umano, sopratutto quando non si calcolano le probabilità che esistano degli imprevisti.

Avete visto un pitbull?

State forse vivendo un periodo di stallo o al contrario avete solo sfide da affrontare? Siete sommersi dai problemi? Se così fosse, fate un respiro e lasciate correre, non durerà per sempre, tutto passa, arriva fa il suo corso e va via. Respira!

Hai intravisto un Bulldog francese?

Detesti la solitudine ma non ami la confusione? Ricercate la vostra intimità? La vita vi sta chiaramente invitando nel trovare un’equilibrio tra la dimensione sociale e quella privata!