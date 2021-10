Elodie, la rivelazione sui figli mai avuti: “non li voglio perché..”

Superati i 30 anni, i fan si chiedono quando Elodie diventerà mamma, ma la cantante non ha dubbi e rivela il motivo per cui non vuole avere figli.

Elodie Di Patrizi, nota al pubblico semplicemente come Elodie, è una cantante di Roma, classe 1990 che è diventata popolare dopo la sua partecipazione ad Amici nel 2015. All’attivo ha brani di successo come Nero Bali, Guaranà, Andromeda, Amore Avrai e Diamanti per citarne alcuni e due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020.

Non solo cantante, ma anche un volto televisivo sempre più amato soprattutto dopo il suo monologo sul palco dell’Ariston dove ha rivelato dettagli importanti della sua vita ed ora anche co-conduttrice de Le Iene, proprio come abbiamo visto ieri.

Elodie è pronta a diventare mamma? La verità della cantante

Elodie ha aperto il suo cuore a Vanity Fair durante un’intervista dove ha toccato temi importanti della sua quotidianità.

Primo tra tutti quello di diventare mamma. Come sappiamo, nella nostra società spesso quando una donna supera i 30 anni iniziano le domande scomode come la tipica “Quando fai un figlio?” oppure “Guarda che il tempo passa, devi diventare mamma”.

Domande che sono state fatte anche ad Elodie che ha deciso di dire la sua per mettere un punto, almeno al momento, su questo argomento.

Secondo la cantante di Roma ancora è presto per mettere su famiglia, i tempi non sono maturi. Elodie confessa che essere genitori è la cosa più difficile al mondo ed oggi non se la sente di avere dei figli poiché teme che potrebbe essere una mamma non all’altezza.

A discapito di quanto si possa pensare, nessuna crisi tra lei e Marracash, rapper classe 1979 che è al suo fianco da qualche anno. I due erano spesso visti insieme durante gli eventi mondani o tramite foto social, ma da un po’ di tempo non si avevano notizie.

La loro relazione continua anche se Elodie non ha paura ad ammettere che il loro amore è stimolante, ma al tempo stesso faticoso poiché si basa sugli alti e bassi delle loro rispettive carriere.

Uniti come non mai con la ragazza che rappresenta la parte più leggera della coppia, mentre il rapper è la parte più razionale: una diversità che piace ad Elodie.

Elodie e l’aiuto della psicoterapia

Siamo abituati a vedere Elodie sul piccolo schermo e sul palco come una donna sicura di sé, bella e piena di grinta.

La verità, però, è che dietro a tutto questo c’è stato un lungo percorso ed un lavoro importante fatto su se stessa grazie all’aiuto della psicoterapia.

Spesso le persone, soprattutto quelle del mondo dello spettacolo, hanno paura a rivelare di aver ricevuto un aiuto, mentre lei è sincera come non mai e rivela anche che le piacerebbe essere una versione migliore di se stessa e, per questo motivo, tende spesso a sminuirsi.