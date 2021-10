Chiara Ferragni, la rivelazione sulla figlia “…è stata male” | Ecco cosa ha avuto

Chiara Ferragni spesso viene vista come un personaggio inarrivabile, ma invece è una ragazza come tutte noi che deve fare i conti con i problemi di salute che non sono mai belli, soprattutto se interessano i propri figli.

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, ha sentito il suo nome. Imprenditrice ed influencer di Cremona, classe 1987, è colei che ha dato vita al mondo delle influencer e delle blogger.

Tutto è iniziato quasi per gioco nel 2009 con il sito The Blonde Salad fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 25 milioni di persone che la seguono sul suo profilo Instagram. La Ferragni è diventata un volto noto ed amato in tutto il mondo, testimonial di brand di lusso.

Una ragazza che non si tira mai indietro ed ama fare nuove esperienze tanto che nell’estate 2020 ha debuttato in versione cantante sulle note del tormentone estivo Non mi basta più con Baby K.

Cosa ha avuto Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni è abituata a condividere quasi ogni momento della sua vita con i suoi follower: non solo i momenti belli ed indimenticabili, ma anche quelli meno belli e difficili e sono proprio questi a renderla più vicina a noi.

La Ferragni si prende cura in prima persona dei propri figli Leone e Vittoria tanto che, di recente, ha passato una notte in bianco poiché la piccola Vittoria, di soli sei mesi, ha avuto i primi problemi con i dentini. D’altronde si sa, i bambini piccoli soffrono molto quando iniziano a spuntare i primi dentini.

Mamma Chiara è stata pronta ad aiutare la piccola durante la notte ed ha poi raccontato tutto nelle stories di Instagram con i suoi follower felici di vedere che Chiara Ferragni, alla fine, è una mamma come tutti. Certo, ovviamente può contare sull’aiuto di tate e babysitter, ma quando è a casa e non lavora preferisce occuparsene in prima persona. Nessun problema, comunque, la piccola Vittoria ora sta bene.

Cosa ha fatto Chiara Ferragni al naso?

Non solo problemi per la piccola Vittoria, ma anche per Chiara Ferragni stessa che, giocando con la figlia, è stata colpita direttamente sul dalla bambina con un suo giocattolo. Tutto, ovviamente, è stato ripreso e condiviso dal marito Fedez e non sono mancati commenti divertenti come chi si è rifatto all’ultimo brano di Fedez dedicato alla bella Chiara ed ha affermato “Mi fai venire voglia di rinoplastica” cambiando la famosa strofa di “Mi fai venire voglia di futuro”.

Le risate non sono mancate come spesso accade nelle scene di vita quotidiana dei Ferragnez, ma la cosa più importante è che Chiara stia bene, solo un po’ di dolore, ma nulla di grave.