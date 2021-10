Maria Teresa Ruta, la dura malattia del figlio: “5 bambini su un milione”

L’attrice e conduttrice Maria Teresa Ruta, moglie del giornalista Amedeo Goria, confessa al GFVip la sofferenza per la rarissima malattia di suo figlio Gian Amedeo.

Molti conoscono Maria Teresa Ruta per essere la moglie del noto giornalista sportivo e conduttore televisivo Amedeo Goria, con il quale ha avuto anche due figli: Guenda e Gian Amedeo.

Negli anni, però, da semplice valletta Maria Teresa Ruta si è fatta strada nel mondo dello spettacolo e non solo: attrice, cantante, scrittrice, conduttrice televisiva, ma anche giornalista. Nel 2003 la prima apparizione in un reality show, “L’Isola dei Famosi” che all’epoca faceva il suo esordio nella tv italiana.

L’anno scorso è approdata alla casa del Grande Fratello Vip, nella quinta edizione condotta da Alfonso Signorini. Un’occasione per rilanciarsi, ma anche una grande esperienza emotiva, che le è servita ad affrontare alcuni dei momenti più difficili della sua vita, da sempre tenuti segreti al grande pubblico.

La rarissima malattia di Gian Amedeo Goria

Per una madre non è mai semplice affrontare la malattia di un figlio. Non lo è per nessuno: tante famiglie combattono per superare le difficoltà che ogni giorno comportano certe situazioni delicate. Forse è per questo che la Ruta non aveva mai parlato a nessuno della malattia di suo figlio Gian Amedeo Goria.

Il secondogenito di casa Goria è nato nel 1992, oggi ha 29 anni e i più attenti se lo ricorderanno ospite di Barbara D’Urso a Canale 5 (in foto). La sua è una malattia molto rara: “Solo 5 bambini su 1 milione ne soffrono”, e stavolta, a parlare, è stata sua madre. Perché Maria Teresa Ruta ha avuto il coraggio di raccontare la sua sofferenza al GFVip.

Si chiama “attività elettrica disturbativa continuativa”, un disturbo che si fa fatica a raccontare e che la madre di Gian Amedeo prova a spiegare così: “Avete presente quando andate a letto stanchissimi e per un attimo vi sembra di avvertire una scarica elettrica in corpo? Bene, mio figlio da bambino aveva una scossa del genere praticamente ogni venti secondi”.

Maria Teresa Ruta torna in Tv con Back to school

Per fortuna le cose adesso vanno meglio e il racconto di Maria Teresa Ruta al GF Vip assume quasi un valore catartico, per superare il dolore del passato: “Perdonami”, ha detto rivolgendosi all’altra sua figlio, “Si dice spesso che per un genitore i figli sono tutti uguali, ed è vero, ma spesso finiamo per dedicare più attenzioni ad uno anziché ad un altro”.

La storia è superata. Ora Maria Teresa Ruta si prepara ad affrontare il nuovo reality show condotto da Nicola Savino, “Back to school” a ottobre su Italia 1.