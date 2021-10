“Tuo marito ti ha tradito?”: la risposta di Milly Carlucci gela tutti quanti

I tradimenti sono sempre un tema scottante e di grande impatto, in grado di attirare la curiosità soprattutto se riguardano i personaggi pubblici. Ecco perché la risposta che Milly Carlucci ha dato su un eventuale tradimento da parte del marito ha spiazzato tutti.

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una conduttrice televisiva di Sulmona classe 1954. Volto noto del piccolo schermo e molto amata dal pubblico, è diventata famosa negli anni ’90 dopo essere stata la protagonista di programmi di successo come Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti&Friends fino ad arrivare al Festival di Sanremo ed alla conduzione di Ballando con le stelle, il varietà più longevo della Rai, in onda dal 2005 e sempre molto seguito dai telespettatori.

Il marito di Milly Carlucci l’ha tradita?

Milly Carlucci ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata: molto riservata, non ama mettere la sua famiglia sotto i riflettori. Nel 1985 si è sposata con l’ingegnere Angelo Donati che l’ha resa madre di Angelica nata nel 1986 e di Patrick nato nel 1991.

Una famiglia come spesso non se ne vedono nel mondo dello spettacolo ed un matrimonio che va avanti da anni senza mai il minimo scalpore o gossip. Forse è stato proprio questo il motivo per cui un’aspirante Miss Italia ha pensato bene di fare una domanda un po’ scomoda a Milly Carlucci, ospite della kermesse. La ragazza, infatti, le ha chiesto senza peli sulla lingua: “Suo marito l’ha mai tradita?”.

Dopo l’incertezza iniziale ed il silenzio imbarazzante in studio, la Carlucci ha affermato senza dubbio “Lui a me? No, lo uccido”. Inutile dirlo, le sue parole non sono passate inosservate ed hanno fatto il giro dei social network, soprattutto su Twitter dove si è soliti commentare ciò che succede.

A molti non è piaciuto il fatto che Milly Carlucci abbia detto che avrebbe ucciso il marito in caso di tradimento. Mentre altri ancora hanno affermato di essere state tradite e di non essersene mai rese conto, come a voler mettere in guardia la conduttrice.

La Carlucci e Donati sono una coppia molto solida ed innamorata, impossibile non accorgersene, per questo è stata una domanda che nessuno si aspettava.

Milly Carlucci condurrà l’Eurovision Song Contest?

Nel frattempo, il nome di Milly Carlucci torna in prima linea come possibile conduttrice dell’Eurovision Song Contest.

Come sappiamo, l’edizione 2022 della kermesse canora si terrà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin con la canzone Zitti e Buoni sul palco di Rotterdam. Ovviamente sono solo rumors e nulla è stato al momento confermato, ma il nome della Carlucci è uno di quelli più quotati visti la sua esperienza ed il suo saper gestire un palco difficile come quello dell’Eurovision Song Contest.