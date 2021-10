Avete visto la fidanzata di Gianluca Ginoble de “Il Volo”: sembra la sorella di Silvia Toffanin

Gianluca Ginoble de Il Volo è sempre più innamorato della sua nuova fidanzata e dalle foto pubblicate sui social è impossibile non notare la somiglianza della ragazza a Silvia Toffanin.

Gianluca Ginoble, cantante lirico di Roseto degli Abruzzi classe 1995, è noto per essere parte del trio Il Volo al fianco di Ignazio Boschetto e di Piero Barone. Baritono, inizia ad esibirsi a soli 3 anni in competizioni locali fino a quando nel 2009, a 14 anni, prende parte al talent show Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, vincendo l’edizione del programma ed è qui che conosce Ignazio e Piero.

Da quel momento, su intuizione di Roberto Cenci, nasce il trio Il Volo che ha ben presto un grande successo mondiale con concerti sold out e fan pazzi di loro. Nel 2015 Il Volo vince il Festival di Sanremo con il brano Grande Amore e si classifica terzo all’Eurovision Song Contest.

Gianluca Ginoble è fidanzato?

Gianluca Ginoble de Il Volo si è sempre distinto dai suoi colleghi Ignazio Boschetto e Piero Barone per il fatto di non condividere la sua vita privata. Sempre molto riservato e mai al centro del gossip se non per alcuni flirt come quello con Pasqualina Sanna o con Mercedes, la figlia di Eva Henger.

Sappiamo che da qualche tempo è fidanzato con Francesca, una ragazza totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Trovare loro foto insieme è davvero difficile poiché sono una copia molto riservata che non ama apparire neanche sui social network dove il barone condivide spesso scatti della sua vita professionale e meno della sua quotidianità.

Una cosa però è impossibile non notarla: la bellezza di Francesca. La tipica ragazza della porta accanto, ovvero bella, ma per niente montata. Caratteristiche estetiche che ci portano alla mente un altro personaggio del mondo dello spettacolo: Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi. Una somiglianza che non è passata inosservata alle fan di Ginoble tanto che c’è chi è arrivata ad ipotizzare una possibile parentela tra Francesca e la Toffanin.

Notizie che, al momento, non sono state confermate però le fan de Il Volo sono felici che Gianluca Ginoble abbia trovato il vero amore al fianco di una bella ragazza come Francesca.

Il Volo, nuovo album in arrivo

Nel frattempo, Il Volo è pronto a tornare sulla scena musicale il 5 novembre con il nuovo album dal titolo Il Volo sings Morricone composto da 14 canzoni dove vengono ripercorsi brani leggendari del grande maestro. L’album è stato anticipato dal concerto evento Il Volo – Tributo a Ennio Morricone andato in scena all’Arena di Verona a giugno e visibile su Rai1.