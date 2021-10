Elisabetta Gregoraci, la verità sulla rottura con Briatore: “Non gli ho mai perdonato un gesto”

La fine del matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è arrivata come un fulmine a ciel sereno e la showgirl calabrese rivela una cosa che non gli ha mai perdonato.

Elisabetta Gregoraci è una showgirl di Soverato, classe 1980. Si avvicina al mondo dello spettacolo quando non è ancora maggiorenne diventando Miss Calabria a soli 17 anni ed arrivando, poi, 24esima a Miss Italia. Inizia una carriera da modella per brand noti a livello internazionale come Dolce&Gabbana o Giorgio Armani poi la troviamo in fiction come Le ragazze di piazza di Spagna o Un medico in famiglia. La ribalta televisiva arriva nel 2016 con la conduzione di Made in Sud al fianco di Fatima Trotta e di Gigi e Ros per arrivare, poi, sul palco di Battiti Live che, ancora oggi, conduce. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip salvo poi abbandonare il reality show dopo tre mesi.

Elisabetta Gregoraci rivela il gesto fatto da Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci nel 2006 inizia la sua relazione con Flavio Briatore, imprenditore piemontese. Una storia d’amore che non passa inosservata dati i 30 anni di differenza tra di loro.

I due, però, mettono a tacere le malelingue e si sposano nel 2008, mentre nel 2010 diventano genitori di Nathan Falco. Un matrimonio che procede a gonfie vele, almeno così sembrava dall’esterno, ma che in realtà si interrompe nel dicembre 2017.

A distanza di tempo emergono dei dettagli che ci fanno capire meglio il motivo della separazione. Uno tra tutti, un gesto che Elisabetta non riuscirà mai a perdonare all’ex marito. La Gregoraci, come sappiamo, era molto legata alla mamma Melina scomparsa nel 2010 a causa di un tumore al seno. Ovviamente Briatore ha accompagnato Elisabetta al funerale in Calabria salvo poi andarsene dopo un paio di giorni, senza rispettare il suo dolore, visto che doveva partecipare ad una serata per inaugurare una discoteca.

La Gregoraci rivela che non è mai riuscita a perdonargli questa cosa poiché le ha dato la dimostrazione che lei non era la sua priorità, neanche in un momento così difficile, mentre lei lo metteva sempre al primo posto. Per fortuna al suo fianco c’era il piccolo Nathan Falco, nato da poco, che le ha dato la forza per andare avanti e che ancora oggi è orgoglioso della sua mamma.

Come sono i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore cercano di andare d’accordo per il bene del figlio Nathan Falco, ma non è sempre facile. Ad esempio, l’ex marito accusa la Gregoraci di voler essere indipendente, ma di non voler rinunciare al lauto mantenimento mensile che riceve da parte sua.

Inoltre, Briatore non ha apprezzato la decisione di Elisabetta di partecipare al Grande Fratello Vip all’età di 40 anni.