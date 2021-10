Melissa Satta, la triste rivelazione: “Un dolore enorme”

La vita di Melissa Satta non è sempre stata rosa e fiori, ci sono stati momenti difficili come un dolore che l’ex velina ha dovuto superare.

Melissa Satta è una showgirl nata a Boston classe 1986, ma di origini sarde, per questo motivo vanta la doppia cittadinanza italiana e statunitense. Nel 2004, terminati gli studi al Liceo, decide di trasferirsi a Milano dove inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Possiamo dire che la sua carriera inizia subito con il botto in quanto dal settembre 2005 è la velina mora di Striscia la Notizia, al fianco di Thais Souza Wiggers. Inutile dirlo, inizia a diventare un volto popolare e, con il passare del tempo, la troviamo protagonista di diversi programmi tv, ma anche nei panni di attrice nella fiction Il giudice Mastrangelo 2. Dal 2013 al 2018 è il volto femminile di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, mentre dall’agosto 2021 approda a Sky Sport come conduttrice di Gol Deejay!

Il dolore che ha vissuto Melissa Satta

Melissa Satta è stata spesso al centro del mondo del gossip per la sua vita privata. In passato è stata al fianco di Daniele Interrante e di Christian Vieri, ma è stata la storia d’amore con il calciatore Kevin-Prince Boateng ad aver attirato maggiormente l’attenzione grazie anche alla nascita nel 2014 del piccolo Maddox.

La Satta e Boateng si erano allontanati nell’estate del 2019 per poi riprovarci salvo poi chiudere definitivamente il loro matrimonio nell’estate del 2020. La fine di quattro anni di matrimonio che hanno causato un dolore enorme per la showgirl sarda. Durante un’intervista a Verissimo non ha avuto paura di confessare a Silvia Toffanin che la fine del matrimonio per lei è stato un momento difficile da superare.

D’altronde, però, è stato inevitabile visto che Melissa e Boateng ci hanno provato in tutti modi, soprattutto per il bene di Maddox che, inizialmente, ha sofferto per la separazione dei genitori, ma che oggi ha superato la cosa e vive sereno.

Melissa Satta è fidanzata?

Melissa Satta ora è di nuovo felice nel campo sentimentale grazie al fidanzato Mattia Rivetti che ha riportato la serenità nella sua vita. Come se non bastasse, la Satta ora è anche pronta per allargare la sua famiglia, suo desiderio da sempre. D’altronde Maddox non perde occasione per ricordare alla mamma che vuole un fratellino o una sorellina. Che sia il momento giusto per affrontare una nuova gravidanza e coronare la sua storia d’ amore con Mattia?