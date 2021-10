Eleonora Pedron ed il problema che la tormenta: “Convivo con un trauma..”

Eleonora Pedron rivela di convivere con un trama che non le permette di vivere in modo sereno la sua vita anche ora che è una donna ed una mamma.

Eleonora Pedron è una showgirl ed un’attrice di Padova, classe 1982. Diventata un volto noto dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2002, a soli 20 anni, le si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. È stata una meteorina al Tg4, poi co-conduttrice in Fornelli in crociera e conduttrice di Sipario. Nel 2005 debutta nell’ambito sportivo alla conduzione di Controcampo, al fianco di Sandro Piccinini e sperimenta il pattinaggio sul ghiaccio in Notti sul ghiaccio 2, talent show condotto da Milly Carlucci. Anche se probabilmente a molti è nota per la sua storia d’amore, durata otto anni, con Max Biaggi da cui sono nati Ines Angelica e Leon Alexandre. Da tre anni, invece, è fidanzata con l’attore Fabio Troiano.

Il trauma con cui convive Eleonora Pedron

Non tutti sanno che la vita di Eleonora Pedron non è sempre stata idilliaca. Quando aveva nove anni ha perso la sorella maggiore in un incidente stradale, stesso destino toccato a suo papà nel maggio del 2002, solo che questa volta in machina c’era anche lei poiché stavano tornando da un provino a Cologno Monzese quando un camion li ha colpiti. Il papà non ce l’ha fatta, mentre Eleonora se l’è cavata con una frattura al bacino ed una alla spalla.

E la frattura alla spalla, ancora oggi, tende a darle problemi. In forma più lieve, ma è un dolore che la tormenta nonostante siano passati più di 18 anni. Stanca di ricorrere all’uso quotidiano di antidolorifici, la Pedron ha deciso di rivolgersi ad uno specialista che ha scoperto come l’ex Miss Italia soffrisse di un’ernia all’altezza del collo in seguito al trauma cervicale.

Oggi la situazione è nettamente migliorata anche se qualche dolorino continua ad averlo e neanche lo yoga o il pilates sono in grado di aiutarla.

In che rapporti sono Eleonora Pedron e Max Biaggi?

A discapito di quanto si possa pensare, Eleonora Pedron e Max Biaggi sono ancora oggi in ottimi rapporti soprattutto per il bene dei figli. Solo un paio di settimane fa, infatti, i due si sono visti per celebrare i 12 anni di Ines Angelica.

Inoltre, la Pedron, anche dopo la fine della loro storia d’amore, ha deciso di rimanere a vivere a Montecarlo per permettere ai figli di vedere spesso il padre e poter continuare la loro vita senza cambiamenti improvvisi.