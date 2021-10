Paolo Conticini esce allo scoperto: “Io amo lui e lui ama me…”

L’attore e conduttore televisivo Paolo Conticini è fidanzato? Molti si chiedono se sia gay, ma lui confessa la sua love story su Instagram: “Io lo amo così come lui ama me“. Indovinate chi?

Paolo Conticini è un attore e conduttore Tv, nato a Pisa il 10 gennaio del 1969. Ha 52 anni e attualmente conduce il programma “Cash or Trash – Chi offre di più?” sul Nove. La sua, però, è una carriera lunghissima, iniziata come modello e sbarcata fino ai grandi schermi del cinema.

Conticini ha iniziato a fare cinema grazie a Christian De Sica, il famoso attore e regista romano che dopo averlo scoperto come modello gli ha permesso di fare il grande salto con le prima apparizioni cinematografiche.

Da allora Paolo Conticini ha lavorato con grandissimi registi come Neri Parenti, Carlo Vanzina, Carlo Verdone e, ovviamente, con lo stesso De Sica. Da attore, però, si è misurato anche con il teatro, prendendo parte a diversi spettacoli in giro per l’Italia.

Ma non è mai stato solo un attore. Dopo essersi fatto strada nel mondo dello spettacolo e della televisione, Paolo Conticini ha preso parte a diverse trasmissioni, da “Tale e Quale show” a “Ballando con le stelle”, in qualità di inviato, concorrente e, infine, come conduttore Tv.

Confessione amorosa su Instagram

Che dire, invece, della sua vita privata? Di recente, Paolo Conticini è uscito allo scoperto sul social network Instagram, confessando il suo innamoramento: “Io amo lui e lui ama me“, ha scritto nella didascalia di un post che ha subito fatto il giro del web.

Di chi si tratta? Chi è la nuova fiamma di Paolo Conticini? Forse qualcuno resterà deluso nel sapere che non c’è nessun uomo nella vita dell’attore pisano. L’amore di cui parlava su Instagram, infatti, è quello per il suo cagnolino (nella foto).

Una serie di foto “hot” con Paolo Conticini a petto nudo lo ritraggono in compagnia del suo amico a quattro zampe, mentre si scambiano sguardi teneri e dolci carezze. “E voi ne avete uno? Voglio vedere” ha chiesto ai suoi fans, condividendo il suo amore per i cani con tutta la sua community.

Paolo Conticini: moglie e vita privata

Per tutti quelli che si chiedono se Paolo Conticini è fidanzato o sposato, per chi si chiede se sia etero oppure omosessuale, ecco tutte le risposte che cercavate.

Paolo Conticini è etero. L’attore e conduttore Tv si è sposato con rito civile con la bellissima modella Giada Parra: un matrimonio celebrato nel 2013 e arrivato a compimento di una lunghissima relazione di fidanzamento durata ben 18 anni.