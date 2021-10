Ambra Angiolini, la rivelazione sulla malattia feroce: “Una malattia non..”

Un tema che spesso viene declassato a semplice disturbo, ma che è una vera e propria malattia ed Ambra Angiolini, che ne ha sofferto, ci tiene a renderlo noto.

Ambra Angiolini, conduttrice televisiva di Roma classe 1977, è diventata famosa fin dalla più tenera età. A 15 anni ha esordito in Bulli e Pupe, ma il vero successo lo ha raggiunto nel 1992 con il debutto in Non è la Rai, programma che l’ha consacrata. Da quel momento la troviamo alla conduzione del Dopofestival nel 1996, ma anche in esperienze come attrice in film dal calibro di Saturno Contro che le è valsa la vittoria del David di Donatello e del Nastro d’argento nel 2007.

Una carriera divisa tra teatro, mondo televisivo e mondo cinematografico. Da quattro anni, inoltre, è il volto de Il Concertone, il consueto concerto del 1 maggio. Per quanto riguarda la sua vita privata: dal 2004 al 2015 è stata al fianco del cantante Francesco Renga che l’ha resa madre di Jolanda (2004) e di Leonardo (2006), mentre ora è felice al fianco di Massimiliano Allegri anche se è rimasta in ottimi rapporti con Renga.

La malattia di cui ha sofferto Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ci tiene a fare chiarezza per quanto riguarda l’argomento bulimia che, spesso, viene trattata come un disturbo, ma invece la showgirl afferma che è una vera e propria malattia. Una malattia che l’ha colpita quando era un’adolescente, tra i 15 ed i 16 anni, tanto che Ambra racconta: “Ho sempre cercato di fare male a me stessa. Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Fare male a qualcuno, occupare un posto, fare rumore mi metteva in crisi”. I genitori sono sempre stati al suo fianco e le lasciavano dei bigliettini in bagno per darle la forza e ricordarle che loro le avrebbero voluto bene sempre e comunque. Il momento in cui è riuscita a superare definitivamente la malattia è stato quando è rimasta incinta ed è nata la primogenita Jolanda. Jolanda è una ragazza magica, così la definisce la mamma, e le ha permesso di imparare molto da lei grazie alla sua dignità ed alla sua consapevolezza. Mamma e figlia hanno un bellissimo rapporto e sono molto complici. Come procede tra Amba e Massimiliano Allegri?

Dal 2017 Ambra Angiolini è al fianco dell’allenatore Massimiliano Allegri. Una storia su cui in pochi avrebbero scommesso ed invece i due sono ancora uniti ed innamorati più che mai. In molti si chiedono quando arriveranno le nozze?