Flora Canto, la dichiarazione esplosiva su Enrico Brignano: Ogni volta che l’abbiamo fatto…

Flora Canto senza peli sulla lingua rivela un’importante verità sul futuro marito Enrico Brignano e sulla loro famiglia.

Flora Canto è un’attrice e conduttrice di Roma, classe 1983. Arrivata nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e Donne dove pensava di aver trovato il vero amore con Francesco Fozzessere salvo poi lasciarsi ad un passo dal matrimonio. Volto di importanti brand a livello mondiale, la troviamo come attrice in Vieni Avanti Cretino, La coppia di campioni e Di tutti i colori e poi tra i protagonisti di Tale e Quale Show dove ha lasciato senza parole il pubblico per la sua bravura. Dal 2020 è inviata di Ogni mattina, programma quotidiano di TV8. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stata al fianco di Filippo Bisciglia, mentre ora è la compagna di Enrico Brignano che l’ha resa madre di Martina (2017) e di Niccolò (2021).

Flora Canto e quel particolare su Enrico Brignano

Innamorati ed uniti più che mai, Enrico Brignano e Flora Canto si apprestano a diventare marito e moglie nel giugno 2022, dopo la proposta di matrimonio che il comico ha fatto alla sua compagna durante lo spettacolo all’Arena di Verona.

Come sappiamo, la coppia ha due figli e Flora rivela che: “Va detto che ogni volta che abbiamo pensato di fare un figlio lui subito zac, al primo tentativo”. Enrico Brignano, a quanto pare, non ne sbaglia una ed hanno dato alla luce due meravigliosi bambini. Una fortuna considerando che spesso, quando si decide di fare un figlio, è necessario aspettare il tempo per provarci che a volte equivale anche a mesi o anni.

Inoltre, Flora Canto afferma che il futuro marito è sempre al suo fianco, in grado di darle conforto ed aiutarla nei momenti più difficili. Un colpo di fulmine tra di loro che continua a tenerli uniti come il primo giorno.

Flora Canto ed Enrico Brignano: terzo figlio in arrivo?

Solo da pochi mesi è nato il secondogenito di Flora Canto ed Enrico Brignano, tuttavia c’è già chi parla della possibilità di un terzogenito in arrivo. Ovviamente è ancora presto per pensarci e parlarne, con la coppia al momento impegnata a pensare al matrimonio per avere la festa dei loro sogni. Una promessa di matrimonio arrivata in modo inaspettato con la Canto che non se lo aspettava proprio ed è rimasta piacevolmente sorpresa. D’altronde, dopo due figli era necessario coronare questa storia d’amore. Il terzo figlio, per ora, può aspettare.