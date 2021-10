Miriana Trevisan, il dramma devastante: Ho perso mio figlio

Anche la vita di Miriana Trevisan non è sempre stata idilliaca e la showgirl ha dovuto lottare con un dolore lacerante.

Miriana Trevisan è una showgirl di Napoli classe 1972. Ha esordito nel famoso programma Non è la Rai dal 1991 al 1993 per poi arrivare a programmi molto seguiti come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e soprattutto La ruota della fortuna per ben cinque stagioni. È passata poi alla conduzione di Coriandoli, Stasera Circo e Vivere meglio fino ad arrivare alla fiction Carabinieri ed al mondo del teatro con Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Nel 2007 la troviamo tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi dove arriva quarta. Una ragazza dalle mille risorse che nel 2013 pubblica il libro per bambini Le fiabe colorate di Miriana e nel 2019 il suo primo romanzo La donna bonsai. Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2003 al 2013 è stata sposata con il cantante Pago che l’ha resa madre di Nicola (2009).

Miriana Trevisan confessa di aver perso un figlio

Miriana Trevisan parla a cuore aperto di uno dei periodi più duri della sua vita di cui non tutti sono a conoscenza. Poco prima della nascita del figlio Nicola, la showgirl ha subito un aborto.

È lei stessa a raccontarlo: “Nicola è arrivato dopo uno dei momenti più deprimenti della mia vita. Quando Pago ed io abbiamo deciso di avere un figlio io sono rimasta subito incinta. Ero felice come poche, anche perché avevo una storia del mio passato che mi pesava: quindici anni fa ho avuto un piccolo intervento ed i medici mi avevano detto che avrei fatto fatica ad avere bambini. Invece, quando abbiamo deciso di averne, è stato tutto immediato”.

Purtroppo però poi questo bambino lo ha perso durante una serata in Sardegna. In poche ore ha dovuto dire addio alla vita che si stava formando dentro di lei. Il marito era al lavoro, ma la suocera è sempre stata al suo fianco cercando di farle sparire la paura e l’ansia. Per la Trevisan è iniziato un periodo molto triste, uno shock che addirittura le aveva fatto abbassare la vista. Nonostante questo lei e Pago non hanno perso la speranza e dopo due mesi è rimasta di nuovo incinta.

Ovviamente, la paura che potesse succedere di nuovo qualcosa di brutto era viva più che mai. I primi tre mesi li ha vissuti a riposo assoluto poiché la sua era considerata una gravidanza a rischio. Passati i tre mesi il tutto si è assestato ed ha potuto vivere questo lieto evento in modo sereno e stringere il frutto del loro amore.