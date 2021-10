Carolina Marconi, la guerra contro il tumore: “Non ho tempo..”

Carolina Marconi racconta come il tumore al seno le ha tolto la gioia più grande, ma non ha intenzione di arrendersi.

Carolina Marconi è una showgirl venezuelana naturalizzata italiana classe 1978. Nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello nel 2004, mentre l’anno successivo è stata l’angelo che vola dal campanile di Piazza San Marco a Venezia in occasione del famoso Carnevale. Poi la troviamo alla conduzione di Tintoria Show nel 2006 fino a quando decide di tentare la carriera da cantante e fonda, con la sorella Silvana Marconi, il duo Las Hermanas. Una ragazza dalle mille risorse che tenta anche la carriera da attrice prendendo parte ad Un posto al sole, Baciati dall’amore, Matrimonio al Sud. Durante l’esperienza al Grande Fratello si innamora di Tommaso Vianello, mentre da nove anni è al fianco di Alessandro Tulli, ex calciatore.

La lotta di Carolina Marconi contro il tumore

Carolina Marconi ha un tumore al seno. Impossibile non saperlo, la notizia ha fatto il giro dei social network. La Marconi non ha problemi a mostrarsi senza capelli facendoci dimenticare, così, della folta chioma che l’ha resa famosa. Un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché Carolina ed il compagno Alessandro avevano deciso da poco di avere un figlio. Un figlio che non arriverà, almeno per il momento, ma che ha già salvato la mamma prima di nascere poiché proprio tramite una mammografia le hanno trovato un nodulo al seno e da quel momento è arrivata la scoperta del tumore.

“Quando ho saputo del tumore è stato come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco. Il mio pensiero era avere un figlio, ero felice. Non lo volevo accettare. Poi mi sono asciugata le lacrime” racconta Carolina Marconi a Verissimo.

La Marconi ha trovato la forza di lottare e di superare questo momento. Anzi è arrivata a preferirsi “pelatina” come lei stessa si definisce piuttosto che con una parrucca. Deve riuscire a combattere il tumore e vincere lei per potersi poi dedicare al suo sogno più grande: quello di avere un figlio. Questa è la sua missione e farà di tutto per portarla a termine, nonostante il tempo che passa.

Come sta Carolina Marconi?

Nonostante il brutto male che l’ha colpita, Carolina Marconi non ha mai mollato. Anzi, tramite i social network, quotidianamente cerca di dare la forza alle tante persone che vivono una situazione simile alla sua.

Soprattutto, ci tiene a far passare il messaggio che è necessario fare prevenzione. Lei stessa ha saltato i controlli di routine per quattro anni, anche a causa del Covid, ed il male l’ha colpita. Al momento ha finito il ciclo di chemioterapie più toste ed è passata a quello più blando, pronta a vincere lei ed a riprendersi in mano la sua vita.