Cecilia Rodriguez, la traumatica esperienza vissuta: “Volevo morire”

Un’esperienza che ha cambiato la vita di Cecilia Rodriguez tanto che, mentre la viveva, preferiva morire piuttosto che proseguire.

Cecilia Rodriguez è una showgirl argentina classe 1990. Inizialmente diventata famosa per essere la sorella minore di Belen Rodriguez. Modella e testimonial di vari brand, con il passare del tempo si è fatta strada ed ha voluto dimostrare che non è solo la “sorella di..”. Per questo motivo ha deciso di trasferirsi definitivamente a Milano smettendo di fare avanti ed indietro con l’Argentina e nel 2015 è stata tra i naufraghi dell‘Isola dei Famosi arrivando al terzo posto, mentre nel 2017 è stata la volta del Grande Fratello Vip. È stata fidanzata con Francesco Monte, mentre ora è felice al fianco di Ignazio Moser.

La traumatica esperienza che ha cambiato Cecilia Rodriguez

Come sappiamo, Cecilia Rodriguez ha preso parte all’Isola dei Famosi nel 2015 su suggerimento di Belen, sorella maggiore che a sua volta era già stata una naufraga. Così, Belen ha convinto la sorella a fare questa esperienza per mettersi alla prova e farsi conoscere dal pubblico.

Una scelta che, però, Chechu non ha vissuto al meglio ed, anzi, mentre si trovava sull’isola è arrivata a prendersela con Belen perché si chiedeva chi glielo avesse fatto fare ed, addirittura, voleva morire piuttosto che vivere ancora questa esperienza.

Ovviamente quando si è da soli sull’isola tutto è più amplificato tra paura, ansia, la mancanza di cibo, però nonostante questo per Cecilia Rodriguez è stata un’esperienza importante che le ha permesso di crescere e di maturare. D’altronde, questa esperienza le ha permesso di farsi conoscere dai telespettatori che hanno imparato ad apprezzarla per la sua forza di volontà ed il suo sorriso sempre presente sul suo viso.

Come procede tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser?

Durante il Grande Fratello Vip nel 2017, Cecilia Rodriguez ha conosciuto Ignazio Moser ed i due si sono innamorati tanto che la showgirl ha lasciato lo storico fidanzato Francesco Monte. Cecilia ed Ignazio sono innamorati più che mai e, di recente, anche Moser ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

La coppia sogna il matrimonio ed anche dei figli, ovviamente a tempo debito perché sono ancora giovani ed hanno una carriera davanti. Inoltre, questo ultimo periodo non è facile per Ignazio che sta vivendo alcuni problemi di salute che lo hanno portato a perdere 10 kg, ma la fidanzata è sempre al suo fianco pronto a supportarlo ed aiutarlo nei momenti di difficoltà.