Silvia Toffanin, la drammatica morte della madre: “Ho paura…”

Ogni lutto è difficile da superare, ma lo è soprattutto se si tratta della figura materna. Lo sa bene Silvia Toffanin che da quando ha perso la mamma convive con una paura costante.

Silvia Toffanin è una conduttrice di Bassano del Grappa (Vicenza) classe 1979. Le porte dello spettacolo le si aprono nel 1997 quando, appena diciottenne, partecipa a Miss Italia, ma il successo lo raggiunge nel 2001 quando, per due stagioni, è una Letterina a Passaparola. Dal 2002 al 2009 è la conduttrice di Nonsolomoda e nel frattempo si laurea in Lingue e Letterature straniere diventando, anche, giornalista professionista. Dal 2006 la troviamo alla conduzione di Verissimo, programma che conduce ancora oggi e che è un continuo successo. Mai al centro della cronaca rosa, dal 2002 è fidanzata con Piersilvio Berlusconi che l’ha resa madre di Lorenzo Mattia (2010) e Sofia Valentina (2015).

La paura di Silvia Toffanin dopo la morte della mamma

Sappiamo che Silvia Toffanin ha da poco perso la mamma, precisamente il 29 ottobre 2020, dopo alcuni mesi di malattia. La notizia l’ha raggiunta mentre era in macchina e si stava dirigendo alle registrazioni di Verissimo. Come prima reazione, ovviamente, ha deciso di annullare tutto e tornare a casa, ma poi il compagno Piersilvio Berlusconi l’ha fatta ragionare e le ha detto di andare comunque in onda per la mamma, sua prima fan che non si perdeva mai una puntata della trasmissione.

Impossibile non ricordare quella puntata di Verissimo con le lacrime della Toffanin che, di solito, è sempre molto riservata e composta. Ovviamente non ha ancora superato questa perdita e sente la mancanza della mamma in ogni momento della giornata. La morte della mamma, soprattutto, l’ha portata ad avere paura delle malattie e della morte delle persone che ama. “Sembra una frase fatta, ma la salute è la cosa più importante” afferma la conduttrice.

Come procede la relazione tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi?

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi stanno insieme da quasi vent’anni. Un’utopia nel mondo dello spettacolo, eppure loro sono ancora molto innamorati come il primo giorno. Con due figli sono davvero felici così, non sentono la necessità di sposarsi, almeno per il momento.

La Toffanin e Berlusconi jr hanno imparato a convivere con i gossip su di loro che un giorno li vogliono sposati in gran segreto ed il giorno dopo, invece, parlano della loro possibile separazione. Silvia è molto legata a Lorenzo Mattia e Sofia Valentina tanto che si definisce una mamma chioccia, sempre presente e non può stare senza di loro.