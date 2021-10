“Una malattia degenerativa”: il dramma devastante di Simona Ventura

La vediamo sempre sorridente sul piccolo schermo, ma Simona Ventura, nella vita privata, deve fare i conti con una malattia degenerativa.

Simona Ventura è una conduttrice di Bentivoglio (BO) classe 1965. Senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come valletta in Domani Sposi, poi la decisione di diventare presentatrice sportiva e l’esperienza a TMC ad inizio anni ’90. Dal 2001 al 2011 è il volto di Quelli che il calcio, mentre nel 2004 conduce il Festival di Sanremo. Dal 2003 al 2011 la troviamo al timone de L’Isola dei Famosi su Rai 2.

Nel 2011 arriva a Sky Italia per due anni, mentre nel 2016 torna a Mediaset come concorrente de L’Isola dei Famosi ed alla conduzione di Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata dal 1998 al 2004 con l’ex calciatore Stefano Bettarini che l’ha resa madre di Niccolò (1998) e di Giacomo (2000), mentre dal 2018 è al fianco del giornalista Giovanni Terzi.

La malattia degenerativa del compagno di Simona Ventura

Simona Ventura ha ritrovato la felicità al fianco di Giovanni Terzi. Tuttavia per i due ora non è un momento facile. L’uomo, infatti, soffre di una rara malattia genetica che sta mettendo a rischio l’uso dei suoi polmoni. A parlarne è lui stesso che rivela come ha scoperto di avere una malattia genetica ereditata dalla mamma.

Una malattia silente che per tempo non si è fatta sentire, ma che improvvisamente si è accesa ed ha iniziato a creare problemi alla respirazione e ad un polmone. Terzi prende delle apposite medicine per superare la malattia, ma queste medicine, a loro volta, gli stanno creando problemi con il diabete.

Giovanni Terzi ha una grande forza di volontà poiché vuole guarire e non dover ricorrere al trapianto o all’utilizzo dell’ossigeno. Per questo motivo, ogni mese, si sottopone a cure monoclonali ed a dicembre saprà se sarà necessario ricorrere ad un trapianto o se avrà avuto lui la meglio.

Simona Ventura ed il rapporto con Giovanni Terzi

Simona Ventura è una presenza costante al fianco di Giovanni Terzi, ora più che mai, e gli sta dando tutto il supporto di cui ha bisogno. Grazie alla conduttrice, Terzi è riuscito a superare il momento più difficile ed a sedare le sue paure più profonde.

Insieme dal 2018, Terzi ha parole d’amore per la compagna: “Ha ridato progetto alla mia vita, ha dato senso a tutto. Facciamo fatica a staccarci, stiamo così bene con i nostri ragazzi. Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia”.

Da parte sua, Simona Ventura è molto innamorata del compagno tanto che il matrimonio è in arrivo. Le nozze dovevano celebrarsi nel 2020, ma la pandemia ha bloccato tutto ed ora aspettano il momento giusto per compiere il grande passo.